https://ria.ru/20231213/peskov-1915655184.html

Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков

Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков

Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

аргентина

россия

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС. Мы будем это приветствовать. И, конечно, будем приветствовать выстраивание с новым руководством добрых отношений", - сказал он.

https://ria.ru/20231213/razvitie-1915653415.html

аргентина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аргентина, россия, дмитрий песков, брикс