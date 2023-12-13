https://ria.ru/20231213/peskov-1915655184.html
Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков
Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:36
2023-12-13T23:36
2023-12-13T23:36
аргентина
россия
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет приветствовать их выстраивание с новым руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС. Мы будем это приветствовать. И, конечно, будем приветствовать выстраивание с новым руководством добрых отношений", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/razvitie-1915653415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, россия, дмитрий песков, брикс
Аргентина, Россия, Дмитрий Песков, БРИКС
Россия заинтересована в добрых отношениях с Аргентиной, заявил Песков
Песков: Россия будет приветствовать выстраивание добрых отношений с Аргентиной