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Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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23:36 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/peskov-1915654936.html
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков
Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:36
2023-12-13T23:36
россия
киев
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Ясно, что ситуация меняется. Она меняется в сторону, неблагоприятную для киевского режима. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, он прекрасно знает, где он переступил через красные линии", - заявил Песков."Поэтому они знают, что нужно сделать. Подвинет ли эта неблагоприятная для них ситуация в сторону принятия верных решений - посмотрим", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
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россия, киев, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков

Песков: Украина знает, где она переступила красные линии, и что беспокоит Россию

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Ясно, что ситуация меняется. Она меняется в сторону, неблагоприятную для киевского режима. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, он прекрасно знает, где он переступил через красные линии", - заявил Песков.
«
"Поэтому они знают, что нужно сделать. Подвинет ли эта неблагоприятная для них ситуация в сторону принятия верных решений - посмотрим", - добавил представитель Кремля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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