https://ria.ru/20231213/peskov-1915654936.html

Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков

Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков

Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

россия

киев

дмитрий песков

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Ясно, что ситуация меняется. Она меняется в сторону, неблагоприятную для киевского режима. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, он прекрасно знает, где он переступил через красные линии", - заявил Песков."Поэтому они знают, что нужно сделать. Подвинет ли эта неблагоприятная для них ситуация в сторону принятия верных решений - посмотрим", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, дмитрий песков, украина, в мире