https://ria.ru/20231213/peskov-1915654936.html
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков
Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:36
2023-12-13T23:36
2023-12-13T23:36
россия
киев
дмитрий песков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киевский режим прекрасно знает, что беспокоит Россию и где он переступил красные линии, он знает, что нужно сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Ясно, что ситуация меняется. Она меняется в сторону, неблагоприятную для киевского режима. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, он прекрасно знает, где он переступил через красные линии", - заявил Песков."Поэтому они знают, что нужно сделать. Подвинет ли эта неблагоприятная для них ситуация в сторону принятия верных решений - посмотрим", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Киев прекрасно знает, где он переступил красные линии, заявил Песков
Песков: Украина знает, где она переступила красные линии, и что беспокоит Россию