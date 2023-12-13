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Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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23:18 13.12.2023 (обновлено: 23:26 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:18
2023-12-13T23:26
москва
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915652736.html
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москва, россия, в мире, дмитрий песков
Москва, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков

Песков: Россия приобрела иммунитет против ведущейся против нее гибридной войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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