https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html

Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков

Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков

Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:18

2023-12-13T23:18

2023-12-13T23:26

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дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать", - сказал он.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915652736.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

москва, россия, в мире, дмитрий песков