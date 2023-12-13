https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:18
2023-12-13T23:18
2023-12-13T23:26
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915652736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, дмитрий песков
Москва, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Песков: Россия приобрела иммунитет против ведущейся против нее гибридной войны