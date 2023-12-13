https://ria.ru/20231213/peskov-1915652736.html

Песков отметил дефицит открытости и способности к доверию у западных стран

Песков отметил дефицит открытости и способности к доверию у западных стран - РИА Новости, 13.12.2023

Песков отметил дефицит открытости и способности к доверию у западных стран

У стран коллективного Запада в большом дефиците открытость для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии, заявил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:12

2023-12-13T23:12

2023-12-13T23:12

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. У стран коллективного Запада в большом дефиците открытость для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно есть государства, их становится все больше, которые начинают главным образом ориентироваться на свои интересы и которые отныне не собираются следовать в фарватере каких-то других стран. Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивании взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики, они в большом дефиците у стран коллективного Запада", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20231213/pripadki-1915652336.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков