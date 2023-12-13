https://ria.ru/20231213/peskov-1915650052.html
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков
Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, поскольку у США хорошая разведка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:44
2023-12-13T22:44
2023-12-13T23:04
киев
сша
дмитрий песков
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, поскольку у США хорошая разведка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это неправда. Все-таки у США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут вооруженные силы Украины. И насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения", - сказал он в интервью "Известиям" на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об отсутствии успеха России.
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, дмитрий песков, в мире, украина, вооруженные силы украины
Киев, США, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков
Песков: Украина прекрасно видит приходящее на поле боя и отсутствие потенциала