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Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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22:44 13.12.2023 (обновлено: 23:04 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/peskov-1915650052.html
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков
Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, поскольку у США хорошая разведка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:44
2023-12-13T23:04
киев
сша
дмитрий песков
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, поскольку у США хорошая разведка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это неправда. Все-таки у США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут вооруженные силы Украины. И насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения", - сказал он в интервью "Известиям" на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об отсутствии успеха России.
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
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киев, сша, дмитрий песков, в мире, украина, вооруженные силы украины
Киев, США, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев прекрасно видит отсутствие потенциала в продвижении, заявил Песков

Песков: Украина прекрасно видит приходящее на поле боя и отсутствие потенциала

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, поскольку у США хорошая разведка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это неправда. Все-таки у США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут вооруженные силы Украины. И насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения", - сказал он в интервью "Известиям" на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об отсутствии успеха России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева
Вчера, 22:41
 
КиевСШАДмитрий ПесковВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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