https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:38
2023-12-13T22:38
2023-12-13T23:01
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" - приводят цитату Пескова "Известия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дмитрий песков, россия
Украина, США, Дмитрий Песков, Россия
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Песков: американцы стали задумываться, на что они тратят такие деньги на Украину