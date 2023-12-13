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Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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22:38 13.12.2023 (обновлено: 23:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков
Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:38
2023-12-13T23:01
украина
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" - приводят цитату Пескова "Известия".
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
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украина, сша, дмитрий песков, россия
Украина, США, Дмитрий Песков, Россия
Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков

Песков: американцы стали задумываться, на что они тратят такие деньги на Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" - приводят цитату Пескова "Известия".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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