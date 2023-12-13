https://ria.ru/20231213/peskov-1915649448.html

Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков

Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

Американцы стали задумываться о тратах на Украину, заявил Песков

Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:38

2023-12-13T22:38

2023-12-13T23:01

украина

сша

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" - приводят цитату Пескова "Известия".

https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, дмитрий песков, россия