https://ria.ru/20231213/peskov-1915645042.html

Песков: люди звонят на прямую линию, выражая слова поддержки Путину

Песков: люди звонят на прямую линию, выражая слова поддержки Путину - РИА Новости, 13.12.2023

Песков: люди звонят на прямую линию, выражая слова поддержки Путину

Россияне, звонившие на прямую линию, проявляют консолидацию общества вокруг идей президента РФ Владимира Путина и его выдвижения в качестве кандидата в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:54

2023-12-13T21:54

2023-12-13T22:20

прямая линия с владимиром путиным

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне, звонившие на прямую линию, проявляют консолидацию общества вокруг идей президента РФ Владимира Путина и его выдвижения в качестве кандидата в президенты, вместо жалоб люди просто выражают слова поддержки, такого рода обращений очень много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отличительной чертой вот этой части прямой линии, этого мероприятия является, наверное, в различных формах проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты... Очень много вопросов, пожеланий успеха, предложений помощи и так далее", - сказал Песков в эфире Первого канала."Я, честно говоря, до сих пор не видел… ни обращений, ни просьб, ни жалоб, а просто слова поддержки, искренние слова поддержки. Среди одного миллиона более чем 300 тысяч - очень значимая часть - содержит слова поддержки",- добавил он.

https://ria.ru/20231213/voprosy-1915646620.html

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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков