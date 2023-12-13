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Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии
Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 13.12.2023
Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии
Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но Словакия не будет препятствовать их началу, заявил в среду премьер-министр республики РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:04
2023-12-13T13:04
2023-12-13T13:16
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БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но Словакия не будет препятствовать их началу, заявил в среду премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС – ред.), это политическое решение", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
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в мире, украина, евросоюз, словакия
В мире, Украина, Евросоюз, Словакия
Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии
Фицо: Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз
БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но Словакия не будет препятствовать их началу, заявил в среду премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС – ред.), это политическое решение", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.
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