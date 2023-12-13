https://ria.ru/20231213/peregovory-1915506332.html

Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии

Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 13.12.2023

Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии

Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но Словакия не будет препятствовать их началу, заявил в среду премьер-министр республики РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:04

2023-12-13T13:04

2023-12-13T13:16

в мире

украина

евросоюз

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но Словакия не будет препятствовать их началу, заявил в среду премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС – ред.), это политическое решение", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, словакия