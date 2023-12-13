https://ria.ru/20231213/pasler-1915486066.html

Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру

Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру - РИА Новости, 13.12.2023

Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру

Во время прямого эфира на прямую линию с губернатором Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи вопросов – около трех тысяч во время прямого эфира и более РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:50

оренбургская область

оренбургская область

орск

медногорск

денис паслер

ростелеком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_0:100:1200:776_1920x0_80_0_0_5b05532e2cb5d849a6ca0f45dca99948.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Во время прямого эфира на прямую линию с губернатором Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи вопросов – около трех тысяч во время прямого эфира и более 1,5 тысячи до эфира, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. Прямая линия прошла 12 декабря. Паслер отвечал на вопросы жителей Оренбургской области. "Спасибо всем за активное участие - только в ходе прямого эфира в студию поступило три тысячи сообщений. До эфира коллеги зафиксировали более полутора тысячи вопросов, направленных на платформу обратной связи и в комментариях в соцсетях. Ответил на самые актуальные. По моим ощущениям, несколько десятков вопросов удалось разобрать за два часа", - отметил Паслер. По аналитике оренбурского ЦУРа, много вопросов касаются тем соцподдержки, ремонта дорог, благоустройства, образования, ЖКХ, общественного транспорта. "Есть точечные вопросы, которые можно решить в ближайшей перспективе. Например, дал поручение главе Орска оперативно заключить энергосервисный контракт на уличное освещение. Много жалоб от орчан на эту тему", - отметил Паслер. Также он рассказал, что уже получил информацию от министра цифрового развития региона. В селе Идельбаево городского округа Медногорск живут 127 человек, есть вышка сотовой связи и возможность подключить дома к высокоскоростному интернету. "Ростелеком" готов включить село в план 2024 года и построить линии связи. Жителям нужно только собрать желающих провести интернет, чтобы ускорить все процедуры", - отметил Паслер. В новотроицком поселке Аккермановка школа и социально значимые объекты подключены к интернету по оптике, узел доступа с достаточной мощностью, чтобы развивать сети связи. "Ростелеком" уже разработал проект по строительству линии для проведения стационарного интернета, идет оформление документации на использование опор энергетиков для подвеса на них кабелей связи. Оба вопроса – на личном контроле министра цифрового развития", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20231212/avtobusy_selskim_shkolam-1915327061.html

https://ria.ru/20231117/yasnyy-1910080558.html

оренбургская область

орск

медногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, орск, медногорск, денис паслер, ростелеком