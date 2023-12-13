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Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру - РИА Новости, 13.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:49 13.12.2023 (обновлено: 11:50 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pasler-1915486066.html
Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру
Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру - РИА Новости, 13.12.2023
Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру
Во время прямого эфира на прямую линию с губернатором Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи вопросов – около трех тысяч во время прямого эфира и более РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:49
2023-12-13T11:50
оренбургская область
оренбургская область
орск
медногорск
денис паслер
ростелеком
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Во время прямого эфира на прямую линию с губернатором Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи вопросов – около трех тысяч во время прямого эфира и более 1,5 тысячи до эфира, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. Прямая линия прошла 12 декабря. Паслер отвечал на вопросы жителей Оренбургской области. "Спасибо всем за активное участие - только в ходе прямого эфира в студию поступило три тысячи сообщений. До эфира коллеги зафиксировали более полутора тысячи вопросов, направленных на платформу обратной связи и в комментариях в соцсетях. Ответил на самые актуальные. По моим ощущениям, несколько десятков вопросов удалось разобрать за два часа", - отметил Паслер. По аналитике оренбурского ЦУРа, много вопросов касаются тем соцподдержки, ремонта дорог, благоустройства, образования, ЖКХ, общественного транспорта. "Есть точечные вопросы, которые можно решить в ближайшей перспективе. Например, дал поручение главе Орска оперативно заключить энергосервисный контракт на уличное освещение. Много жалоб от орчан на эту тему", - отметил Паслер. Также он рассказал, что уже получил информацию от министра цифрового развития региона. В селе Идельбаево городского округа Медногорск живут 127 человек, есть вышка сотовой связи и возможность подключить дома к высокоскоростному интернету. "Ростелеком" готов включить село в план 2024 года и построить линии связи. Жителям нужно только собрать желающих провести интернет, чтобы ускорить все процедуры", - отметил Паслер. В новотроицком поселке Аккермановка школа и социально значимые объекты подключены к интернету по оптике, узел доступа с достаточной мощностью, чтобы развивать сети связи. "Ростелеком" уже разработал проект по строительству линии для проведения стационарного интернета, идет оформление документации на использование опор энергетиков для подвеса на них кабелей связи. Оба вопроса – на личном контроле министра цифрового развития", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20231212/avtobusy_selskim_shkolam-1915327061.html
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оренбургская область, орск, медногорск, денис паслер, ростелеком
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Медногорск, Денис Паслер, Ростелеком
Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Паслеру

Более 4,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию к губернатору Оренбуржья

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Во время прямого эфира на прямую линию с губернатором Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи вопросов – около трех тысяч во время прямого эфира и более 1,5 тысячи до эфира, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер.
Прямая линия прошла 12 декабря. Паслер отвечал на вопросы жителей Оренбургской области.
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"Спасибо всем за активное участие - только в ходе прямого эфира в студию поступило три тысячи сообщений. До эфира коллеги зафиксировали более полутора тысячи вопросов, направленных на платформу обратной связи и в комментариях в соцсетях. Ответил на самые актуальные. По моим ощущениям, несколько десятков вопросов удалось разобрать за два часа", - отметил Паслер.
По аналитике оренбурского ЦУРа, много вопросов касаются тем соцподдержки, ремонта дорог, благоустройства, образования, ЖКХ, общественного транспорта.
"Есть точечные вопросы, которые можно решить в ближайшей перспективе. Например, дал поручение главе Орска оперативно заключить энергосервисный контракт на уличное освещение. Много жалоб от орчан на эту тему", - отметил Паслер.
Также он рассказал, что уже получил информацию от министра цифрового развития региона. В селе Идельбаево городского округа Медногорск живут 127 человек, есть вышка сотовой связи и возможность подключить дома к высокоскоростному интернету.
"Ростелеком" готов включить село в план 2024 года и построить линии связи. Жителям нужно только собрать желающих провести интернет, чтобы ускорить все процедуры", - отметил Паслер.
В новотроицком поселке Аккермановка школа и социально значимые объекты подключены к интернету по оптике, узел доступа с достаточной мощностью, чтобы развивать сети связи.
"Ростелеком" уже разработал проект по строительству линии для проведения стационарного интернета, идет оформление документации на использование опор энергетиков для подвеса на них кабелей связи. Оба вопроса – на личном контроле министра цифрового развития", - резюмировал губернатор.
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Оренбургская областьОренбургская областьОрскМедногорскДенис ПаслерРостелеком
 
 
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