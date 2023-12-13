https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html

В подмосковном Дмитрове построили покет-парк

В подмосковном Дмитрове построили покет-парк - РИА Новости, 13.12.2023

В подмосковном Дмитрове построили покет-парк

В Дмитровском городском округе завершено благоустройство покет-парка — небольшого общественного пространства для будущих жителей ИЖС "Дмитров Дом", сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:05

2023-12-13T11:05

2023-12-13T11:05

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Дмитровском городском округе завершено благоустройство покет-парка — небольшого общественного пространства для будущих жителей ИЖС "Дмитров Дом", сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья. На благоустроенном участке площадью 435 квадратных метров разместились как зоны для активного времяпровождения, так и для отдыха. Покет-парк выполнен в экостиле и поделен на две части: детская расположилась на площади 389 квадратных метров и включает в себя полосы препятствий, песочницу, качели, многофункциональный игровой комплекс и скамейки. В спортивной зоне площадью 46 квадратных метров разместилась мини-площадка для воркаута с современным уличным оборудованием. Новое общественное пространство создано с учетом интересов жителей разных возрастов: дети могут поиграть на площадке, а взрослые — заняться спортом или отдохнуть в окружении зеленой зоны. Территория освещена и полностью благоустроена: сделаны дорожки из плитки, по периметру посажены молодые ели. В ходе проектирования удалось сохранить и взрослые деревья: иву, рябину, осину и тополь. Для поддержания экостиля в качестве покрытия площадок использовали мульчу. Сейчас в ИЖС завершается возведение первых 53 коттеджей, от которых передать ключи планируют до конца марта 2024 года.

https://realty.ria.ru/20231108/dmitrov-1908225882.html

https://realty.ria.ru/20230816/ploschad-1890425545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), дмитров