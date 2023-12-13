https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк - РИА Новости, 13.12.2023
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк
В Дмитровском городском округе завершено благоустройство покет-парка — небольшого общественного пространства для будущих жителей ИЖС "Дмитров Дом", сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:05
2023-12-13T11:05
2023-12-13T11:05
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Дмитровском городском округе завершено благоустройство покет-парка — небольшого общественного пространства для будущих жителей ИЖС "Дмитров Дом", сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья. На благоустроенном участке площадью 435 квадратных метров разместились как зоны для активного времяпровождения, так и для отдыха. Покет-парк выполнен в экостиле и поделен на две части: детская расположилась на площади 389 квадратных метров и включает в себя полосы препятствий, песочницу, качели, многофункциональный игровой комплекс и скамейки. В спортивной зоне площадью 46 квадратных метров разместилась мини-площадка для воркаута с современным уличным оборудованием. Новое общественное пространство создано с учетом интересов жителей разных возрастов: дети могут поиграть на площадке, а взрослые — заняться спортом или отдохнуть в окружении зеленой зоны. Территория освещена и полностью благоустроена: сделаны дорожки из плитки, по периметру посажены молодые ели. В ходе проектирования удалось сохранить и взрослые деревья: иву, рябину, осину и тополь. Для поддержания экостиля в качестве покрытия площадок использовали мульчу. Сейчас в ИЖС завершается возведение первых 53 коттеджей, от которых передать ключи планируют до конца марта 2024 года.
https://realty.ria.ru/20231108/dmitrov-1908225882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), дмитров
Новости Подмосковья, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Дмитров
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк для будущих жителей "Дмитров Дом"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Дмитровском городском округе завершено благоустройство покет-парка — небольшого общественного пространства для будущих жителей ИЖС "Дмитров Дом", сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
На благоустроенном участке площадью 435 квадратных метров разместились как зоны для активного времяпровождения, так и для отдыха.
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Покет-парк выполнен в экостиле и поделен на две части: детская расположилась на площади 389 квадратных метров и включает в себя полосы препятствий, песочницу, качели, многофункциональный игровой комплекс и скамейки. В спортивной зоне площадью 46 квадратных метров разместилась мини-площадка для воркаута с современным уличным оборудованием. Новое общественное пространство создано с учетом интересов жителей разных возрастов: дети могут поиграть на площадке, а взрослые — заняться спортом или отдохнуть в окружении зеленой зоны.
Территория освещена и полностью благоустроена: сделаны дорожки из плитки, по периметру посажены молодые ели. В ходе проектирования удалось сохранить и взрослые деревья: иву, рябину, осину и тополь. Для поддержания экостиля в качестве покрытия площадок использовали мульчу.
Сейчас в ИЖС завершается возведение первых 53 коттеджей, от которых передать ключи планируют до конца марта 2024 года.
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