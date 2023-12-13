Рейтинг@Mail.ru
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:00 13.12.2023 (обновлено: 11:59 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/panda-1915444538.html
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки - РИА Новости, 13.12.2023
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки
Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапки, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T11:59
хорошие новости
общество
россия
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915452158_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4bd0d84afa58f8cdfd7b69289dfd9657.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапки, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. &quot;Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура!&quot; — написала она.Первого декабря Акулова сообщала, что панда начала ползать, хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, и она активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
https://ria.ru/20231206/panda-1914093041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915452158_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_afea88cafd009e57ef28d33edccf8067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки

Акулова: маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки

© Светлана Акулова/TelegramМаленькая панда из Московского зоопарка
Маленькая панда из Московского зоопарка
© Светлана Акулова/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапки, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале.
«

"Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура!" — написала она.

© Светлана Акулова/TelegramМаленькая панда из Московского зоопарка
Маленькая панда из Московского зоопарка
© Светлана Акулова/Telegram
Маленькая панда из Московского зоопарка
Первого декабря Акулова сообщала, что панда начала ползать, хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.
В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, и она активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды
6 декабря, 13:17
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала