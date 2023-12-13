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Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки - РИА Новости, 13.12.2023
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки
Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапки, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:00
2023-12-13T11:59
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светлана акулова
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапки, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. "Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура!" — написала она.Первого декабря Акулова сообщала, что панда начала ползать, хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, и она активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
https://ria.ru/20231206/panda-1914093041.html
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Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки
Акулова: маленькая панда из московского зоопарка встала на четыре лапки