https://ria.ru/20231213/pamyatnik-1915637068.html

Мэр Омска распорядился повесить памятную доску солдату, погибшему на СВО

Мэр Омска распорядился повесить памятную доску солдату, погибшему на СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Мэр Омска распорядился повесить памятную доску солдату, погибшему на СВО

Руководители учреждений не вправе принимать решения о размещении досок в память об участниках спецоперации на Украине, так мэр Омска Сергей Шелест... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T20:33

2023-12-13T20:33

2023-12-14T01:21

специальная военная операция на украине

общество

омск

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ОМСК, 13 дек — РИА Новости. Руководители учреждений не вправе принимать решения о размещении досок в память об участниках спецоперации на Украине, так мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал в своем Telegram-канале информацию об отказе директора местной школы №87 разместить на фасаде здания мемориальную доску участнику спецоперации.Накануне в Telegram-канале "Русская община ZOV" появился соответствующий пост. На видео мужчины в военной форме, сослуживцы погибшего во время СВО Алексея Ямщикова, сообщали, что администрация омской школы № 87 отказала им в размещении мемориальной доски. "К нашему изумлению, мы услышали такие слова: "Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище", — сказал один из мужчин.После этого Шелест организовал встречу с инициаторами установки доски, главой Ленинского округа города, где расположена школа, и директором департамента образования для решения вопроса."Скажу сразу: ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят", — написал он в Telegram-канале.Мэр подчеркнул, что родственники, инициативные группы и общественные организации могут обращаться в окружные администрации, к депутатам городского совета и к нему лично за помощью в сборе необходимых документов. По итогу встречи Шелест поручил главе округа помочь товарищам Алексея Ямщикова в подготовке к очередной топонимической комиссии и проследить, чтобы все было сделано как положено. Он отметил, что власти обязательно отдадут дань памяти Ямщикову, равно как и другим местным жителям, погибшим за будущее России. Мэр подчеркнул, что считает это святым долгом.

https://ria.ru/20231213/pomosch-1915631270.html

https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html

омск

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общество, омск