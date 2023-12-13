https://ria.ru/20231213/palestintsy-1915655735.html
Палестинцы должны получить свое государство, заявил Песков
Палестинцы должны получить свое государство, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Палестинцы должны получить свое государство, заявил Песков
Палестинцы должны получить свое государство, без этого не может быть урегулирования ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:41
2023-12-13T23:41
2023-12-13T23:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Палестинцы должны получить свое государство, без этого не может быть урегулирования ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каким будет решение? Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство. Они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности. Без этого урегулирования быть не может", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о палестино-израильском конфликте."Но до того, как это произойдет, всем предстоит задуматься о том, как решать гуманитарную катастрофу в Газе", - подчеркнул представитель Кремля.Это, продолжил он, беспрецедентная гуманитарная катастрофа: 2,3 миллиона человек там находятся в нечеловеческих условиях, "в условиях, которые не подобают человечеству".
https://ria.ru/20231213/monopolizatsiya-1915655337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Палестинцы должны получить свое государство, заявил Песков
Песков: палестинцы должны получить свое государство