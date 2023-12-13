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Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии здоровья композитора
Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии здоровья композитора - РИА Новости, 13.12.2023
Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии здоровья композитора
У композитора Александры Пахмутовой нет воспаления легких, она идет на поправку, заявил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:35
2023-12-13T11:35
2023-12-13T11:35
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. У композитора Александры Пахмутовой нет воспаления легких, она идет на поправку, заявил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко. Ранее Telegram-канал "112" опубликовал информацию о том, что народная артистка СССР Пахмутова проходит лечение в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких. "Во-первых, воспаления легких нет, это абсолютное вранье… Каждый человек имеет право болеть… Воспаления нет, сердечного приступа у нас никого нет. Все нормально, идет плановое лечение. Все лучше и лучше. Так что мы идем на поправку, надеемся, что скоро будем дома", - сказал собеседник агентства. Малышко отметил, что разговаривал с Пахмутовой во вторник, а в среду общался с людьми, "которые находятся рядышком с ней". Он добавил, Пахмутова находится в бодром состоянии духа.
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ссср, александра пахмутова, россия, общество
СССР, Александра Пахмутова, Россия, Общество
Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии здоровья композитора
Директор фонда: у Пахмутовой нет воспаления легких, она идет на поправку