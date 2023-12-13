https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве
Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:51
2023-12-13T11:51
2023-12-13T11:51
общество
москва
татьяна позднякова
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653878_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_cad2c464dace462fcaf8707ee030dc0f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что в пятницу в столице ожидается ухудшение погодных условий, регион окажется в центре южного циклона, который принесет обильный снегопад, метель и ветер с порывами до 14 метров в секунду."На выходных ненастная погода успокоится... В ночь на субботу, а также днем в субботу будет идти небольшой снег, температура воздуха составит порядка минус 6-8 градусов. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха уже приблизится к отметке 0 градусов, будет первая оттепель в этом декабре", - сказала Позднякова.
https://radiosputnik.ru/20231210/pogoda-1914915451.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653878_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_29af16d3ee15ceab6ad74c5aa6522028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Новый год
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве
Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье