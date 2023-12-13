https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html

Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве

Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве - РИА Новости, 13.12.2023

Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве

Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:51

2023-12-13T11:51

2023-12-13T11:51

общество

москва

татьяна позднякова

новый год

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что в пятницу в столице ожидается ухудшение погодных условий, регион окажется в центре южного циклона, который принесет обильный снегопад, метель и ветер с порывами до 14 метров в секунду."На выходных ненастная погода успокоится... В ночь на субботу, а также днем в субботу будет идти небольшой снег, температура воздуха составит порядка минус 6-8 градусов. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха уже приблизится к отметке 0 градусов, будет первая оттепель в этом декабре", - сказала Позднякова.

https://radiosputnik.ru/20231210/pogoda-1914915451.html

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общество, москва, татьяна позднякова, новый год