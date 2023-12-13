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Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
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11:51 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве
Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:51
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что в пятницу в столице ожидается ухудшение погодных условий, регион окажется в центре южного циклона, который принесет обильный снегопад, метель и ветер с порывами до 14 метров в секунду."На выходных ненастная погода успокоится... В ночь на субботу, а также днем в субботу будет идти небольшой снег, температура воздуха составит порядка минус 6-8 градусов. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха уже приблизится к отметке 0 градусов, будет первая оттепель в этом декабре", - сказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Новый год
Синоптик рассказала, когда будет первая в декабре оттепель в Москве

Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка с коляской
Девушка с коляской - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первая в этом декабре оттепель в столичном регионе ожидается в воскресенье, температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в пятницу в столице ожидается ухудшение погодных условий, регион окажется в центре южного циклона, который принесет обильный снегопад, метель и ветер с порывами до 14 метров в секунду.
«
"На выходных ненастная погода успокоится... В ночь на субботу, а также днем в субботу будет идти небольшой снег, температура воздуха составит порядка минус 6-8 градусов. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха уже приблизится к отметке 0 градусов, будет первая оттепель в этом декабре", - сказала Позднякова.
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