https://ria.ru/20231213/otdykh-1915572655.html
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:35
2023-12-13T16:35
2023-12-13T16:49
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ. Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев заметил, что европейцы "действительно сейчас не очень хотят нас видеть". "В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались", - сказал Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, дмитрий медведев, африка, россия, европа
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Медведев, Африка, Россия, Европа
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы
Медведев предложил отдыхать на родине и в Африке, пока россиян не ждут в Европе
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ.
Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев заметил, что европейцы "действительно сейчас не очень хотят нас видеть".
"В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались", - сказал Медведев.
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