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Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
16:35 13.12.2023 (обновлено: 16:49 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/otdykh-1915572655.html
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:35
2023-12-13T16:49
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ. Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев заметил, что европейцы "действительно сейчас не очень хотят нас видеть". "В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались", - сказал Медведев.
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новости - туризм, дмитрий медведев, африка, россия, европа
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Медведев, Африка, Россия, Европа
Медведев предложил отдыхать в России и Африке вместо Европы

Медведев предложил отдыхать на родине и в Африке, пока россиян не ждут в Европе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в России и Африке, поскольку европейцы сейчас не очень хотят видеть граждан РФ.
Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев заметил, что европейцы "действительно сейчас не очень хотят нас видеть".
"В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались", - сказал Медведев.
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