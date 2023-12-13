https://ria.ru/20231213/osveschenie-1915625610.html

Почти 90 процентов дефектов уличного освещения устранили в Подмосковье

Почти 90 процентов дефектов уличного освещения устранили в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023

Почти 90 процентов дефектов уличного освещения устранили в Подмосковье

Коммунальные службы Московской области устранили 88% дефектов уличного освещения, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:28

2023-12-13T19:28

2023-12-13T19:28

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Московской области устранили 88% дефектов уличного освещения, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона. Команда ГУСТ во время снегопадов продолжает контролировать, насколько быстро и результативно специалисты восстанавливают свет во дворах и в темных городских кварталах. "Сейчас, в период осадков, исправная работа фонарей освещения не теряет актуальности, ведь снег и отсутствие света ухудшают видимость. Сотрудники ответственных предприятий отработали уже 88% замечаний. Мы отслеживаем динамику, как справляются коллеги в каждом муниципалитете", - сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что устранение от 90% дефектов и выше демонстрируют 36 муниципалитетов, в числе которых: Клин — 90%, Химки — 93%, Балашиха — 94%, Долгопрудный, Мытищи — 96%, Зарайск, Шатура, Щелково — 99%, Реутов — 100%. Аипова также перечислила и тех, кому стоит приложить больше усилий и ускорить процесс. 13 городских округов не показывают должной динамики, среди них: Дмитровский — не закрыто 130, Волоколамский — 57, Люберцы — 43, Богородский — 31.

https://ria.ru/20231213/torgi-1915620802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, московская область (подмосковье), клин, химки