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Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 13.12.2023
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14:40 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/osago-1915535997.html
Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:40
2023-12-13T14:40
россия
херсонская область
осаго
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России. В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство. "В настоящий момент полисы ОСАГО в новых субъектах продаются электронно… двумя десятками страховых компаний, которые там сейчас работают. Выдано 24 тысячи полисов. Однако с учетом необходимости сделать вхождение данных субъектов в российское правовое поле более мягким и плавным, правительство предлагает обязанности по покупке ОСАГО перенести еще на один год. Естественно, когда граждане будут въезжать на своих автомобилях в исторические субъекты РФ, они должны будут покупать такие полисы", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
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россия, херсонская область , осаго, общество
Россия, Херсонская область , ОСАГО, Общество
Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Госдума продлила до 2025 года освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО.
Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство.
"В настоящий момент полисы ОСАГО в новых субъектах продаются электронно… двумя десятками страховых компаний, которые там сейчас работают. Выдано 24 тысячи полисов. Однако с учетом необходимости сделать вхождение данных субъектов в российское правовое поле более мягким и плавным, правительство предлагает обязанности по покупке ОСАГО перенести еще на один год. Естественно, когда граждане будут въезжать на своих автомобилях в исторические субъекты РФ, они должны будут покупать такие полисы", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
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РоссияХерсонская областьОСАГООбщество
 
 
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