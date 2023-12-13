Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Госдума продлила до 2025 года освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО.
Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство.
"В настоящий момент полисы ОСАГО в новых субъектах продаются электронно… двумя десятками страховых компаний, которые там сейчас работают. Выдано 24 тысячи полисов. Однако с учетом необходимости сделать вхождение данных субъектов в российское правовое поле более мягким и плавным, правительство предлагает обязанности по покупке ОСАГО перенести еще на один год. Естественно, когда граждане будут въезжать на своих автомобилях в исторические субъекты РФ, они должны будут покупать такие полисы", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.