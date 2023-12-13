https://ria.ru/20231213/osago-1915535997.html

Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 13.12.2023

Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:40

2023-12-13T14:40

2023-12-13T14:40

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херсонская область

осаго

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России. В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство. "В настоящий момент полисы ОСАГО в новых субъектах продаются электронно… двумя десятками страховых компаний, которые там сейчас работают. Выдано 24 тысячи полисов. Однако с учетом необходимости сделать вхождение данных субъектов в российское правовое поле более мягким и плавным, правительство предлагает обязанности по покупке ОСАГО перенести еще на один год. Естественно, когда граждане будут въезжать на своих автомобилях в исторические субъекты РФ, они должны будут покупать такие полисы", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

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россия, херсонская область , осаго, общество