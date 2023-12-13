https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html
В Москве на карантине по ОРВИ находятся около процента дошкольных групп
В Москве на карантине по ОРВИ находятся около процента дошкольных групп - РИА Новости, 13.12.2023
В Москве на карантине по ОРВИ находятся около процента дошкольных групп
На карантин по ОРВИ и гриппу в Москве выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:56
2023-12-13T13:56
2023-12-13T13:56
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На карантин по ОРВИ и гриппу в Москве выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В настоящее время в системе департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин. Между тем, в отдельных случаях действительно введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов", - говорится в департамента. В департаменте отметили, что введение карантина – это необходимая мера, чтобы ограничить контакты между детьми, прервать цепочку передачи инфекции и сохранить здоровье школьников и воспитанников. Там подчеркнули, что в столичных школах следят за соблюдением санитарных требований: при входе всем измеряют температуру, места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, в классах и кабинетах установлены безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются. "Что касается каникул, то сроки начала и окончания каникул каждая образовательная организация определяет самостоятельно", - добавили в департаменте.
https://ria.ru/20231205/situatsiya-1913962464.html
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общество, москва, орви
В Москве на карантине по ОРВИ находятся около процента дошкольных групп
Депздрав: на карантин по ОРВИ и гриппу в Москве вывели около 1% дошкольных групп
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На карантин по ОРВИ и гриппу в Москве выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В настоящее время в системе департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин. Между тем, в отдельных случаях действительно введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов", - говорится в департамента.
В департаменте отметили, что введение карантина – это необходимая мера, чтобы ограничить контакты между детьми, прервать цепочку передачи инфекции и сохранить здоровье школьников и воспитанников. Там подчеркнули, что в столичных школах следят за соблюдением санитарных требований: при входе всем измеряют температуру, места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, в классах и кабинетах установлены безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются.
"Что касается каникул, то сроки начала и окончания каникул каждая образовательная организация определяет самостоятельно", - добавили в департаменте.
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