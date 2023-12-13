https://ria.ru/20231213/orban-1915537694.html

Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза

Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза - РИА Новости, 13.12.2023

Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:47

2023-12-13T14:47

2023-12-13T14:47

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить как можно больше стран-членов в правильности венгерской позиции. Венгерского премьера попросили прокомментировать заявления критиков, что он якобы "ведет страну из ЕС". "Не из, а в. Все глубже. Мой план - не оставить, а занять Брюссель. Мои замыслы не о том, чтобы Венгрия стояла на краю и сбоку от всех дел, а чтобы заходила внутрь. Представляла свои идеи, свои ценности, свою программу и убеждала другие страны в том, что это хорошо", - сказал Орбан. По его словам, Венгрия готова ко второму председательству в ЕС, поскольку по уровню политической и дипломатической развитости может составить конкуренцию любой европейской стране. За десятилетие, которое прошло со времени предыдущего председательства Венгрии в ЕС, Европа "стала не сильнее, а слабее", отметил он. Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.

https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз