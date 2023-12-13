Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/orban-1915537694.html
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза - РИА Новости, 13.12.2023
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:47
2023-12-13T14:47
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить как можно больше стран-членов в правильности венгерской позиции. Венгерского премьера попросили прокомментировать заявления критиков, что он якобы "ведет страну из ЕС". "Не из, а в. Все глубже. Мой план - не оставить, а занять Брюссель. Мои замыслы не о том, чтобы Венгрия стояла на краю и сбоку от всех дел, а чтобы заходила внутрь. Представляла свои идеи, свои ценности, свою программу и убеждала другие страны в том, что это хорошо", - сказал Орбан. По его словам, Венгрия готова ко второму председательству в ЕС, поскольку по уровню политической и дипломатической развитости может составить конкуренцию любой европейской стране. За десятилетие, которое прошло со времени предыдущего председательства Венгрии в ЕС, Европа "стала не сильнее, а слабее", отметил он. Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза

Орбан заявил, что хочет не выходить из ЕС, а убедить его в правоте Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить как можно больше стран-членов в правильности венгерской позиции.
Венгерского премьера попросили прокомментировать заявления критиков, что он якобы "ведет страну из ЕС". "Не из, а в. Все глубже. Мой план - не оставить, а занять Брюссель. Мои замыслы не о том, чтобы Венгрия стояла на краю и сбоку от всех дел, а чтобы заходила внутрь. Представляла свои идеи, свои ценности, свою программу и убеждала другие страны в том, что это хорошо", - сказал Орбан. По его словам, Венгрия готова ко второму председательству в ЕС, поскольку по уровню политической и дипломатической развитости может составить конкуренцию любой европейской стране.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Эксперт назвал главный политический кошмар для Евросоюза
12 декабря, 13:18
За десятилетие, которое прошло со времени предыдущего председательства Венгрии в ЕС, Европа "стала не сильнее, а слабее", отметил он.
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего
12 декабря, 08:00
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала