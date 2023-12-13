Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза
Орбан заявил, что хочет не выходить из ЕС, а убедить его в правоте Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что не ведет страну к выходу из Евросоюза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить как можно больше стран-членов в правильности венгерской позиции.
Венгерского премьера попросили прокомментировать заявления критиков, что он якобы "ведет страну из ЕС". "Не из, а в. Все глубже. Мой план - не оставить, а занять Брюссель. Мои замыслы не о том, чтобы Венгрия стояла на краю и сбоку от всех дел, а чтобы заходила внутрь. Представляла свои идеи, свои ценности, свою программу и убеждала другие страны в том, что это хорошо", - сказал Орбан. По его словам, Венгрия готова ко второму председательству в ЕС, поскольку по уровню политической и дипломатической развитости может составить конкуренцию любой европейской стране.
За десятилетие, которое прошло со времени предыдущего председательства Венгрии в ЕС, Европа "стала не сильнее, а слабее", отметил он.
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.