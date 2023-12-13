https://ria.ru/20231213/orban-1915475944.html

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 13.12.2023

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией, сказал премьер-министр... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:13

2023-12-13T11:13

2023-12-13T12:47

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евросоюз

виктор орбан

венгрия

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БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией, сказал премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner."Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 (остальных стран — членов ЕС. — Прим. ред.) хотят ее совершить, и только мы будем против", — сказал он.Политик подчеркнул, что реальное состояние Украины не позволяет начать с ней переговоры о вступлении."Но из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка", — указал Орбан.Он подчеркнул, что последствия вступления Украины до сих пор никто не просчитывал, именно этим вызваны, например, протесты дальнобойщиков на границах.Будапешт предлагает подать сигнал поддержки Киеву, но это не должно быть членство, продолжил Орбан. По его мнению, между ЕС и Украиной можно заключить договор о стратегическом партнерстве, в котором будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает союз в области безопасности, финансов и экономики."Но давайте не смешивать это с переговорами о членстве, основа которых совершенно другая", — отметил венгерский премьер.Он напомнил, что в Европе есть страны, которые уже много лет ведут переговоры, а Украина выскочила "у них из-за спины" и оказалась впереди по геополитическим причинам.Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер также выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, не следует отдавать этой стране предпочтение перед Боснией и Герцеговиной, которая также ведет переговоры о вступлении в ЕС.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Формальное решение о начале процесса обсудят участники саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его можно принять только единогласно.Руководство Венгрии последовательно выступает против этого. Орбан уже заявлял, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос на повестку встречи, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о возможности вступления Киева в ЕС можно будет поговорить через пять-десять лет при условии заключения с республикой договора о стратегическом партнерстве.Кроме того, Будапешт сейчас блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Украине о вступлении в Евросоюз реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915233014.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, виктор орбан, венгрия