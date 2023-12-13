https://ria.ru/20231213/oon-1915498150.html

Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН

Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН

В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:37

2023-12-13T12:37

2023-12-13T12:37

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас наши друзья из Эмиратов - они завершают в этом месяце пребывание в Совете безопасности, пытаются искренне согласовать резолюцию, которая будет отвечать авторитету и ответственности Совета безопасности. Мы стараемся активно помочь, пока не получается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. По словам Лаврова, в работе над резолюцией ООН есть много юридических аспектов, о которых идет спор. "Самое главное, что Запад на любую резолюцию, направленную на принятие конкретных действий на спасение мирных граждан, обязательно должен навесить политические оценки - осудить ХАМАС. В ответ развивающиеся страны говорят: давайте тогда мы осудим и ответ Израиля. Нет, (Запад говорит - ред.) ХАМАС осуждаем, а Израиль имеет право на самооборону", - добавил министр. По его словам, в ООН сейчас "идет спор, кто возобладает в риторике идеологической борьбы". Министр отметил, что РФ осудила теракт ХАМАС 7 октября против израильтян, при этом добавил, что одновременно Москва не может признать приемлемыми те методы, которые Израиль использует против ХАМАС, из-за чего страдают мирные жители Газы. ОАЭ внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом во вторник ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Однако до этого резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, москва, василий небензя, сергей лавров, оон, хамас, совет федерации рф