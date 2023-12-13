Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН
Лавров: в вопросе резолюций в ООН спор идет не о спасении, а о том, кого осудить
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас наши друзья из Эмиратов - они завершают в этом месяце пребывание в Совете безопасности, пытаются искренне согласовать резолюцию, которая будет отвечать авторитету и ответственности Совета безопасности. Мы стараемся активно помочь, пока не получается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
По словам Лаврова, в работе над резолюцией ООН есть много юридических аспектов, о которых идет спор.
"Самое главное, что Запад на любую резолюцию, направленную на принятие конкретных действий на спасение мирных граждан, обязательно должен навесить политические оценки - осудить ХАМАС. В ответ развивающиеся страны говорят: давайте тогда мы осудим и ответ Израиля. Нет, (Запад говорит - ред.) ХАМАС осуждаем, а Израиль имеет право на самооборону", - добавил министр.
По его словам, в ООН сейчас "идет спор, кто возобладает в риторике идеологической борьбы". Министр отметил, что РФ осудила теракт ХАМАС 7 октября против израильтян, при этом добавил, что одновременно Москва не может признать приемлемыми те методы, которые Израиль использует против ХАМАС, из-за чего страдают мирные жители Газы.
ОАЭ внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
При этом во вторник ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Однако до этого резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании.
В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.