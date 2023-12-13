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Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН - РИА Новости, 13.12.2023
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12:37 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/oon-1915498150.html
Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН
Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН
В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:37
2023-12-13T12:37
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас наши друзья из Эмиратов - они завершают в этом месяце пребывание в Совете безопасности, пытаются искренне согласовать резолюцию, которая будет отвечать авторитету и ответственности Совета безопасности. Мы стараемся активно помочь, пока не получается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. По словам Лаврова, в работе над резолюцией ООН есть много юридических аспектов, о которых идет спор. "Самое главное, что Запад на любую резолюцию, направленную на принятие конкретных действий на спасение мирных граждан, обязательно должен навесить политические оценки - осудить ХАМАС. В ответ развивающиеся страны говорят: давайте тогда мы осудим и ответ Израиля. Нет, (Запад говорит - ред.) ХАМАС осуждаем, а Израиль имеет право на самооборону", - добавил министр. По его словам, в ООН сейчас "идет спор, кто возобладает в риторике идеологической борьбы". Министр отметил, что РФ осудила теракт ХАМАС 7 октября против израильтян, при этом добавил, что одновременно Москва не может признать приемлемыми те методы, которые Израиль использует против ХАМАС, из-за чего страдают мирные жители Газы. ОАЭ внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом во вторник ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Однако до этого резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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в мире, россия, израиль, москва, василий небензя, сергей лавров, оон, хамас, совет федерации рф
В мире, Россия, Израиль, Москва, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Совет Федерации РФ
Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН

Лавров: в вопросе резолюций в ООН спор идет не о спасении, а о том, кого осудить

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В вопросе принятия резолюций в ООН спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас наши друзья из Эмиратов - они завершают в этом месяце пребывание в Совете безопасности, пытаются искренне согласовать резолюцию, которая будет отвечать авторитету и ответственности Совета безопасности. Мы стараемся активно помочь, пока не получается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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По словам Лаврова, в работе над резолюцией ООН есть много юридических аспектов, о которых идет спор.
"Самое главное, что Запад на любую резолюцию, направленную на принятие конкретных действий на спасение мирных граждан, обязательно должен навесить политические оценки - осудить ХАМАС. В ответ развивающиеся страны говорят: давайте тогда мы осудим и ответ Израиля. Нет, (Запад говорит - ред.) ХАМАС осуждаем, а Израиль имеет право на самооборону", - добавил министр.
По его словам, в ООН сейчас "идет спор, кто возобладает в риторике идеологической борьбы". Министр отметил, что РФ осудила теракт ХАМАС 7 октября против израильтян, при этом добавил, что одновременно Москва не может признать приемлемыми те методы, которые Израиль использует против ХАМАС, из-за чего страдают мирные жители Газы.
ОАЭ внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
При этом во вторник ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Однако до этого резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании.
В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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