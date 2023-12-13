https://ria.ru/20231213/oon-1915428747.html

ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов, пишут СМИ

ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов, пишут СМИ

ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:32

2023-12-13T01:32

2023-12-13T11:09

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебные документы."Он (Ваншельбойм) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов. Если он не выплатит эти деньги... он не будет иметь права на пенсию ООН", - говорится в сообщении издания. Как уточняет газета, у Ваншельбойма гражданство Украины. Бывший замгенсека попросил судебную систему ООН, которая занимается этим делом, отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в следующем году. По информации издания, в распоряжении Ваншельбойма, который ранее по совместительству был замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов, находились миллионы долларов, представлявшие собой сборы с других агентств организации за строительные работы. Он и его начальница Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, которого они встретили на вечеринке. Однако, согласно отчетам ООН, инвестиции оказались неудачными: окупились только примерно 10% вложений. После внутреннего разбирательства Ваншельбойм был уволен в январе, созданная им и Фаремо инвестиционная программа была закрыта.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html

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