https://ria.ru/20231213/oon-1915425142.html

ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе

ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 13.12.2023

ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе

Генассамблея ООН проголосовала против внесения австрийской поправки в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа – поправка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T00:30

2023-12-13T00:30

2023-12-13T00:38

в мире

австрия

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оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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ООН, 13 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН проголосовала против внесения австрийской поправки в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа – поправка предлагала уточнить, что требование к освобождению заложников относится к палестинскому движению ХАМАС и другим группировкам, не упоминая при этом Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Поправка не набрала необходимых две трети голосов. Генассамблея рассматривает проект резолюции Египта и Мавритании, касающийся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц. Австрия предложила поправку к тексту, согласно которой Генассамблея "требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками".

https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html

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в мире, австрия, генеральная ассамблея оон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, мавритания