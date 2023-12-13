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ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 13.12.2023
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00:30 13.12.2023 (обновлено: 00:38 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/oon-1915425142.html
ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе
ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 13.12.2023
ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе
Генассамблея ООН проголосовала против внесения австрийской поправки в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа – поправка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:30
2023-12-13T00:38
в мире
австрия
генеральная ассамблея оон
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН проголосовала против внесения австрийской поправки в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа – поправка предлагала уточнить, что требование к освобождению заложников относится к палестинскому движению ХАМАС и другим группировкам, не упоминая при этом Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Поправка не набрала необходимых две трети голосов. Генассамблея рассматривает проект резолюции Египта и Мавритании, касающийся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц. Австрия предложила поправку к тексту, согласно которой Генассамблея "требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками".
https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html
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в мире, австрия, генеральная ассамблея оон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, мавритания
В мире, Австрия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Мавритания
ГА ООН не приняла поправку Австрии к проекту резолюции по Газе

ГА ООН проголосовала против австрийской поправки к проекту резолюции по Газе

© AP Photo / Mary AltafferГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН проголосовала против внесения австрийской поправки в проект гуманитарной резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа – поправка предлагала уточнить, что требование к освобождению заложников относится к палестинскому движению ХАМАС и другим группировкам, не упоминая при этом Израиль, передает корреспондент РИА Новости.
Поправка не набрала необходимых две трети голосов.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ГА ООН отказалась включить в гуманитарную резолюцию по Газе осуждение ХАМАС
00:35
Генассамблея рассматривает проект резолюции Египта и Мавритании, касающийся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации.
Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.
Австрия предложила поправку к тексту, согласно которой Генассамблея "требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками".
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
00:32
 
В миреАвстрияГенеральная Ассамблея ООНООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетМавритания
 
 
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