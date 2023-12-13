https://ria.ru/20231213/obyski-1915478569.html
На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена
На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена - РИА Новости, 13.12.2023
На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена
Министерство внутренних дел Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:23
2023-12-13T11:23
2023-12-13T11:23
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
игорь клименко
киевский метрополитен
метрострой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915168149_0:90:682:474_1920x0_80_0_0_8f2846f6127b838f7ee8c78553071079.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации. "Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Украины. Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках открытого уголовного дела по статье "Служебная халатность", связанного с недавними авариями в киевском метро. Специалисты должны проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки, а также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Киевская городская прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
https://ria.ru/20231212/opoveschenie-1915386243.html
https://ria.ru/20231212/most-1915207074.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915168149_0:26:682:538_1920x0_80_0_0_d2a3ff27c70bc16a34d692e3a62018c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, игорь клименко, киевский метрополитен, метрострой
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Игорь Клименко, Киевский метрополитен, Метрострой
На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена
Полиция проводит обыски в офисах Киевского метрополитена после аварий
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины
сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
«
"Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Украины.
Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках открытого уголовного дела по статье "Служебная халатность", связанного с недавними авариями в киевском метро. Специалисты должны проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки, а также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.
В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Киевская городская прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве