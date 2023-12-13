https://ria.ru/20231213/obyski-1915478569.html

На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена

На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена - РИА Новости, 13.12.2023

На Украине проводят обыски в офисах Киевского метрополитена

Министерство внутренних дел Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:23

2023-12-13T11:23

2023-12-13T11:23

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации. "Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Украины. Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках открытого уголовного дела по статье "Служебная халатность", связанного с недавними авариями в киевском метро. Специалисты должны проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки, а также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Киевская городская прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.

https://ria.ru/20231212/opoveschenie-1915386243.html

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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, игорь клименко, киевский метрополитен, метрострой