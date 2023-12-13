https://ria.ru/20231213/obvinyaemye-1915537019.html
Обвиняемым в подготовке теракта в здании ФСБ огласят приговор 14 декабря
Обвиняемым в подготовке теракта в здании ФСБ огласят приговор 14 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
Обвиняемым в подготовке теракта в здании ФСБ огласят приговор 14 декабря
Второй западный окружной военный суд 14 декабря огласит приговор обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:44
2023-12-13T14:44
2023-12-13T14:44
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 14 декабря огласит приговор обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, сообщил РИА Новости адвокат Александр Манов, представляющий подсудимого Абдукодира Тоирова. "Завтра в 12.00 назначено оглашение приговора", - сказал собеседник агентства. Прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон просила назначить подсудимым сроки от 16 до 25 лет лишения свободы и штрафы от 500 до 900 тысяч рублей. На скамье подсудимых шестеро: Гаджимурад Гасаналиев, Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. По версии следствия, фигуранты готовили теракт в общественной приемной ФСБ на Лубянке на 1 мая 2022 года. Все они являются участниками "Исламского государства"*, а это задание, как сообщала Тарасова, получили от некоего Абу Джихада. Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии. В конце октября этот же суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и активно содействовал следствию.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html
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происшествия, россия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
Происшествия, Россия, Сирия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство
Обвиняемым в подготовке теракта в здании ФСБ огласят приговор 14 декабря
Обвиняемым в подготовке теракта в ФСБ на Лубянке огласят приговор 14 декабря
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 14 декабря огласит приговор обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, сообщил РИА Новости адвокат Александр Манов, представляющий подсудимого Абдукодира Тоирова.
«
"Завтра в 12.00 назначено оглашение приговора", - сказал собеседник агентства.
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Прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон просила назначить подсудимым сроки от 16 до 25 лет лишения свободы и штрафы от 500 до 900 тысяч рублей.
На скамье подсудимых шестеро: Гаджимурад Гасаналиев, Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров.
По версии следствия, фигуранты готовили теракт в общественной приемной ФСБ на Лубянке на 1 мая 2022 года. Все они являются участниками "Исламского государства
"*, а это задание, как сообщала Тарасова, получили от некоего Абу Джихада.
Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию
прекратить борьбу с ИГ* в Сирии
.
В конце октября этот же суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и активно содействовал следствию.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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