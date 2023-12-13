https://ria.ru/20231213/obstrel-1915648518.html
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса - РИА Новости, 13.12.2023
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса
Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:33
2023-12-13T22:33
2023-12-13T22:33
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. "По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель. Также поврежден ряд автобусов. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/stantsiya-1915557512.html
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донецк, куйбышевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб водитель автобуса