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В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915648518.html
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса - РИА Новости, 13.12.2023
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса
Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:33
2023-12-13T22:33
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. "По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель. Также поврежден ряд автобусов. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб водитель автобуса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель. Также поврежден ряд автобусов. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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