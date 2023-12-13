https://ria.ru/20231213/obstrel-1915648518.html

В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса

В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса - РИА Новости, 13.12.2023

В результате обстрела Донецка ВСУ погиб водитель автобуса

Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:33

2023-12-13T22:33

2023-12-13T22:33

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК России. "По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель. Также поврежден ряд автобусов. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/stantsiya-1915557512.html

донецк

куйбышевский район

россия

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донецк, куйбышевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины