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СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке
СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке - РИА Новости, 13.12.2023
СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке
Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецке, а также изъяли для экспертизы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:25
2023-12-13T18:25
2023-12-13T18:25
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецке, а также изъяли для экспертизы обнаруженные фрагменты снаряда, передает корреспондент РИА Новости. В среду автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке. В результате погиб мирный житель. Кроме того, из-за обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов. "Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований. Украинские националисты нанесли артиллерийский обстрел по станции технического обслуживания, расположенной в Куйбышевском районе города Донецка. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155 миллиметрового калибра… В результате данного обстрела погиб мужчина", - сказал представитель СК РФ. Он добавил, что фрагменты снаряда будут направлены на экспертизу.
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке
СК РФ зафиксировал последствия артобстрела во стороны ВСУ автостанции в Донецке
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецке, а также изъяли для экспертизы обнаруженные фрагменты снаряда, передает корреспондент РИА Новости.
В среду автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке. В результате погиб мирный житель. Кроме того, из-за обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов.
"Военные следователи Следственного комитета РФ
зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований. Украинские националисты нанесли артиллерийский обстрел по станции технического обслуживания, расположенной в Куйбышевском районе города Донецка. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155 миллиметрового калибра… В результате данного обстрела погиб мужчина", - сказал представитель СК РФ.
Он добавил, что фрагменты снаряда будут направлены на экспертизу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине