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СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке

СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке - РИА Новости, 13.12.2023

СК зафиксировал последствия артобстрела автостанции в Донецке

Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецке, а также изъяли для экспертизы... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:25

2023-12-13T18:25

2023-12-13T18:25

специальная военная операция на украине

донецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецке, а также изъяли для экспертизы обнаруженные фрагменты снаряда, передает корреспондент РИА Новости. В среду автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке. В результате погиб мирный житель. Кроме того, из-за обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов. "Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований. Украинские националисты нанесли артиллерийский обстрел по станции технического обслуживания, расположенной в Куйбышевском районе города Донецка. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155 миллиметрового калибра… В результате данного обстрела погиб мужчина", - сказал представитель СК РФ. Он добавил, что фрагменты снаряда будут направлены на экспертизу.

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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)