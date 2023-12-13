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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915551679.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска в 15.15 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:31
2023-12-13T15:31
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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РИА Новости
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4.7
96
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украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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