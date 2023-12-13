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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.12.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска в 15.15 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:31

2023-12-13T15:31

2023-12-13T15:31

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

украина

донецкая народная республика

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украина, сцкк, донецкая народная республика