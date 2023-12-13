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При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915532194.html
При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств
При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств - РИА Новости, 13.12.2023
При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств
Здание детского сада, школы искусств и ряд многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:31
2023-12-13T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
стирол
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Здание детского сада, школы искусств и ряд многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) поврежден детский сад №134 по адресу: улица. Болотникова, 21а и жилые многоквартирные жилые дома по адресам: улица Болотникова, 19, улица Болотникова, 21", - написал мэр в Telegram-канале. Он отметил, что обстрел также повредил школу искусств, расположенную в жилом массиве "Комсомолец" по улице Мусоргского. Приходько уточнил, что обстрел города продолжается. По данным мэра, детский сад №134 по улице Болотникова уже подвергался обстрелу 23 ноября. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231213/donetsk-1915500802.html
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько, стирол, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Стирол, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств

При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада, школы искусств и жилых домов

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Горловке
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Здание детского сада, школы искусств и ряд многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) поврежден детский сад №134 по адресу: улица. Болотникова, 21а и жилые многоквартирные жилые дома по адресам: улица Болотникова, 19, улица Болотникова, 21", - написал мэр в Telegram-канале.
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Он отметил, что обстрел также повредил школу искусств, расположенную в жилом массиве "Комсомолец" по улице Мусоргского.
Приходько уточнил, что обстрел города продолжается.
По данным мэра, детский сад №134 по улице Болотникова уже подвергался обстрелу 23 ноября.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоСтиролДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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