https://ria.ru/20231213/obstrel-1915532194.html

При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств

При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств - РИА Новости, 13.12.2023

При обстреле Горловки ВСУ повредили здания детсада и школы искусств

Здание детского сада, школы искусств и ряд многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:31

2023-12-13T14:31

2023-12-13T14:31

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Здание детского сада, школы искусств и ряд многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) поврежден детский сад №134 по адресу: улица. Болотникова, 21а и жилые многоквартирные жилые дома по адресам: улица Болотникова, 19, улица Болотникова, 21", - написал мэр в Telegram-канале. Он отметил, что обстрел также повредил школу искусств, расположенную в жилом массиве "Комсомолец" по улице Мусоргского. Приходько уточнил, что обстрел города продолжается. По данным мэра, детский сад №134 по улице Болотникова уже подвергался обстрелу 23 ноября. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231213/donetsk-1915500802.html

https://ria.ru/20231212/obstrel-1915416036.html

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донецк

донецкая народная республика

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