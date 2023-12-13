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Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915526868.html
Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области
Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области
Украинские военные выпустили 10 снарядов по селу Новоегоровка в подконтрольной России части Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:15
2023-12-13T14:15
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украинские военные выпустили 10 снарядов по селу Новоегоровка в подконтрольной России части Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Новоегоровка Харьковской области. Этой ночью украинские вооруженные формирования выпустили десять снарядов по населённому пункту", - написал Ганчев.Он отметил, что сотрудники делают подомовой обход, выясняя, есть ли жертвы и разрушения. Новоегоровка находится у границы с ЛНР.
харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области

Ганчев: ВСУ выпустили 10 снарядов по Новоегоровке в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украинские военные выпустили 10 снарядов по селу Новоегоровка в подконтрольной России части Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли село Новоегоровка Харьковской области. Этой ночью украинские вооруженные формирования выпустили десять снарядов по населённому пункту", - написал Ганчев.
Он отметил, что сотрудники делают подомовой обход, выясняя, есть ли жертвы и разрушения.
Новоегоровка находится у границы с ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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