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Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области

Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области - РИА Новости, 13.12.2023

Украинские военные обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области

Украинские военные выпустили 10 снарядов по селу Новоегоровка в подконтрольной России части Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:15

2023-12-13T14:15

2023-12-13T14:15

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украинские военные выпустили 10 снарядов по селу Новоегоровка в подконтрольной России части Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Новоегоровка Харьковской области. Этой ночью украинские вооруженные формирования выпустили десять снарядов по населённому пункту", - написал Ганчев.Он отметил, что сотрудники делают подомовой обход, выясняя, есть ли жертвы и разрушения. Новоегоровка находится у границы с ЛНР.

харьковская область

луганская народная республика

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия