https://ria.ru/20231213/obstrel-1915456895.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:01

2023-12-13T10:01

2023-12-13T10:52

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм", — отметили в ведомстве.В 8:40 и 9:00 ВСУ выпустили еще по три таких же снаряда по Никитовскому району Горловки и Куйбышевскому району Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там жили более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231213/dnr-1915424756.html

https://ria.ru/20231212/raketa-1915349715.html

донецк

горловка

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, украина, нато, стирол, происшествия