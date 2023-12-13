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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 13.12.2023 (обновлено: 10:52 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915456895.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:01
2023-12-13T10:52
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. &quot;После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм&quot;, — отметили в ведомстве.В 8:40 и 9:00 ВСУ выпустили еще по три таких же снаряда по Никитовскому району Горловки и Куйбышевскому району Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там жили более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231213/dnr-1915424756.html
https://ria.ru/20231212/raketa-1915349715.html
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донецк, горловка, украина, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм", — отметили в ведомстве.

В 8:40 и 9:00 ВСУ выпустили еще по три таких же снаряда по Никитовскому району Горловки и Куйбышевскому району Донецка.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе города.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там жили более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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