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Дед Мороз посетил Италию и Францию - РИА Новости, 13.12.2023
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17:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/obschestvo-1915589825.html
Дед Мороз посетил Италию и Францию
Дед Мороз посетил Италию и Францию - РИА Новости, 13.12.2023
Дед Мороз посетил Италию и Францию
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:32
2023-12-13T17:32
италия
вологодская область
франция
георгий филимонов
дед мороз
снг
общество
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию. Это часть новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря", - говорится в сообщении. Новогодний тур Деда Мороза организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Проект поддержали МИД РФ и Федеральное агентство по делам СНГ. "Новогодние мероприятия с участием Деда Мороза пользуются популярностью за рубежом. В Европе с главным российским волшебником встретились более 3,5 тысячи наших земляков. Надеемся, оставшаяся часть пути пройдет так же успешно. В будущем будем продолжать эту традицию", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. В Европе Дед Мороз встретился со школьниками, изучающими русский язык, зажег новогодние огни на елках в Русских домах, посетил больницы, реабилитационные центры и принял участие в предновогодних представлениях. В частности, в Риме показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница". Три спектакля в Русском доме посетили около 500 детей. Также Дед Мороз прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html
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италия, вологодская область, франция, георгий филимонов, дед мороз, снг, общество, новый год
Италия, Вологодская область, Франция, Георгий Филимонов, Дед Мороз, СНГ, Общество, Новый год
Дед Мороз посетил Италию и Францию

Дед Мороз посетил Италию и Францию, с ним встретились более 3,5 тысячи россиян

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дед Мороз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
"Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию. Это часть новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря", - говорится в сообщении.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Новогодний тур Деда Мороза организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Проект поддержали МИД РФ и Федеральное агентство по делам СНГ.
"Новогодние мероприятия с участием Деда Мороза пользуются популярностью за рубежом. В Европе с главным российским волшебником встретились более 3,5 тысячи наших земляков. Надеемся, оставшаяся часть пути пройдет так же успешно. В будущем будем продолжать эту традицию", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
В Европе Дед Мороз встретился со школьниками, изучающими русский язык, зажег новогодние огни на елках в Русских домах, посетил больницы, реабилитационные центры и принял участие в предновогодних представлениях. В частности, в Риме показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница". Три спектакля в Русском доме посетили около 500 детей. Также Дед Мороз прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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ИталияВологодская областьФранцияГеоргий ФилимоновДед МорозСНГОбществоНовый год
 
 
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