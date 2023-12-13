Дед Мороз посетил Италию и Францию
Дед Мороз посетил Италию и Францию, с ним встретились более 3,5 тысячи россиян
Дед Мороз. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
"Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию. Это часть новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря", - говорится в сообщении.
"Новогодние мероприятия с участием Деда Мороза пользуются популярностью за рубежом. В Европе с главным российским волшебником встретились более 3,5 тысячи наших земляков. Надеемся, оставшаяся часть пути пройдет так же успешно. В будущем будем продолжать эту традицию", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
В Европе Дед Мороз встретился со школьниками, изучающими русский язык, зажег новогодние огни на елках в Русских домах, посетил больницы, реабилитационные центры и принял участие в предновогодних представлениях. В частности, в Риме показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница". Три спектакля в Русском доме посетили около 500 детей. Также Дед Мороз прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.