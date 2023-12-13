https://ria.ru/20231213/obschestvo-1915589825.html

Дед Мороз посетил Италию и Францию

Дед Мороз посетил Италию и Францию - РИА Новости, 13.12.2023

Дед Мороз посетил Италию и Францию

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:32

2023-12-13T17:32

2023-12-13T17:32

италия

вологодская область

франция

георгий филимонов

дед мороз

снг

общество

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Францию, там с ним встретились более 3,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию. Это часть новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря", - говорится в сообщении. Новогодний тур Деда Мороза организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Проект поддержали МИД РФ и Федеральное агентство по делам СНГ. "Новогодние мероприятия с участием Деда Мороза пользуются популярностью за рубежом. В Европе с главным российским волшебником встретились более 3,5 тысячи наших земляков. Надеемся, оставшаяся часть пути пройдет так же успешно. В будущем будем продолжать эту традицию", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. В Европе Дед Мороз встретился со школьниками, изучающими русский язык, зажег новогодние огни на елках в Русских домах, посетил больницы, реабилитационные центры и принял участие в предновогодних представлениях. В частности, в Риме показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница". Три спектакля в Русском доме посетили около 500 детей. Также Дед Мороз прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html

https://ria.ru/20231118/elka-1910299276.html

италия

вологодская область

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, вологодская область, франция, георгий филимонов, дед мороз, снг, общество, новый год