https://ria.ru/20231213/obrascheniya-1915651452.html

Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны

Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны - РИА Новости, 13.12.2023

Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:57

2023-12-13T22:57

2023-12-13T23:12

общероссийский народный фронт

россия

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что за время выступления президента возможно озвучить лишь маленькую толику вопросов, поступивших от россиян. Однако теми обращениями, которые не будут озвучены в ходе программы, займутся представители Общероссийского народного фронта."Весьма уникальной характеристикой этого формата является участие Общероссийского народного фронта. Ребята принимали участие в сборе вопросов, они сидели на телефонах сутками фактически, и они продолжат разбирать весь массив обращений. Будут это делать весь предстоящий год. У них будут задействованы все регионы, руководства региональные, федеральные министерства и ведомства. По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на это ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20231213/voprosy-1915650257.html

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общероссийский народный фронт, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным