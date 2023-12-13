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Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны - РИА Новости, 13.12.2023
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22:57 13.12.2023 (обновлено: 23:12 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/obrascheniya-1915651452.html
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны - РИА Новости, 13.12.2023
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны
Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:57
2023-12-13T23:12
общероссийский народный фронт
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что за время выступления президента возможно озвучить лишь маленькую толику вопросов, поступивших от россиян. Однако теми обращениями, которые не будут озвучены в ходе программы, займутся представители Общероссийского народного фронта."Весьма уникальной характеристикой этого формата является участие Общероссийского народного фронта. Ребята принимали участие в сборе вопросов, они сидели на телефонах сутками фактически, и они продолжат разбирать весь массив обращений. Будут это делать весь предстоящий год. У них будут задействованы все регионы, руководства региональные, федеральные министерства и ведомства. По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на это ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
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общероссийский народный фронт, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общероссийский народный фронт, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны

Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны ОНФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что за время выступления президента возможно озвучить лишь маленькую толику вопросов, поступивших от россиян. Однако теми обращениями, которые не будут озвучены в ходе программы, займутся представители Общероссийского народного фронта.
«
"Весьма уникальной характеристикой этого формата является участие Общероссийского народного фронта. Ребята принимали участие в сборе вопросов, они сидели на телефонах сутками фактически, и они продолжат разбирать весь массив обращений. Будут это делать весь предстоящий год. У них будут задействованы все регионы, руководства региональные, федеральные министерства и ведомства. По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на это ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
Вчера, 22:44
 
Общероссийский народный фронтРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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