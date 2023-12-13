Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны ОНФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта, каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что за время выступления президента возможно озвучить лишь маленькую толику вопросов, поступивших от россиян. Однако теми обращениями, которые не будут озвучены в ходе программы, займутся представители Общероссийского народного фронта.
«
"Весьма уникальной характеристикой этого формата является участие Общероссийского народного фронта. Ребята принимали участие в сборе вопросов, они сидели на телефонах сутками фактически, и они продолжат разбирать весь массив обращений. Будут это делать весь предстоящий год. У них будут задействованы все регионы, руководства региональные, федеральные министерства и ведомства. По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на это ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".