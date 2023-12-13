https://ria.ru/20231213/npz-1915496637.html

Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году

Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году - РИА Новости, 13.12.2023

Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году

Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:29

2023-12-13T12:29

2023-12-13T12:29

хомс (город)

иран

сирия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg

ДОХА, 13 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в центральной части страны, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур. На прошлой неделе руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Ирана Али Шахверди заявил, что Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, который рассчитан на переработку 120 тысяч баррелей нефти. "Мы определили план восстановления нефтеперерабатывающего завода в Хомсе, разделив работу на три этапа. Первый этап - его ремонт в настоящее время, который осуществляем силами наших специалистов, вторая часть - его реконструкция в следующем году, сейчас идет изучение планов по реконструкции. В более дальних планах - развитие этого завода", - рассказал Каддур.

https://ria.ru/20231121/neft-1910850640.html

хомс (город)

иран

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хомс (город), иран, сирия, в мире