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Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году - РИА Новости, 13.12.2023
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12:29 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/npz-1915496637.html
Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году
Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году - РИА Новости, 13.12.2023
Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году
Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:29
2023-12-13T12:29
хомс (город)
иран
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ДОХА, 13 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в центральной части страны, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур. На прошлой неделе руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Ирана Али Шахверди заявил, что Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, который рассчитан на переработку 120 тысяч баррелей нефти. "Мы определили план восстановления нефтеперерабатывающего завода в Хомсе, разделив работу на три этапа. Первый этап - его ремонт в настоящее время, который осуществляем силами наших специалистов, вторая часть - его реконструкция в следующем году, сейчас идет изучение планов по реконструкции. В более дальних планах - развитие этого завода", - рассказал Каддур.
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хомс (город), иран, сирия, в мире
Хомс (город), Иран, Сирия, В мире
Сирия начнет реконструкцию НПЗ в Хомсе в следующем году

Министр нефти Сирии: власти начнут реконструкцию НПЗ в Хомсе в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОкрестности Хомса
Окрестности Хомса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОХА, 13 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в центральной части страны, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур.
На прошлой неделе руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Ирана Али Шахверди заявил, что Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, который рассчитан на переработку 120 тысяч баррелей нефти.
"Мы определили план восстановления нефтеперерабатывающего завода в Хомсе, разделив работу на три этапа. Первый этап - его ремонт в настоящее время, который осуществляем силами наших специалистов, вторая часть - его реконструкция в следующем году, сейчас идет изучение планов по реконструкции. В более дальних планах - развитие этого завода", - рассказал Каддур.
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