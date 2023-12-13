https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432569.html

Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда

Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 13.12.2023

Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:51

2023-12-13T02:51

2023-12-13T03:01

в мире

израиль

хамас

сектор газа

ленинград

россия

василий небензя

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 13 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда."Я только что вернулся из поездки ряда членов Совета Безопасности и новых членов СБ на КПП "Рафах", организованной ОАЭ и Египтом. Эта поездка позволила нам лучше представить, что происходит в анклаве", - сказал Небензя на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН."Покалеченные дети в больнице, мать с ампутированными конечностями, потерявшая всю семью, но родившая ребенка, сотни готовых к отправке грузовиков с гумпомощью, которые ждут многочисленных проверок в Египте, Израиле, а потом снова в Египте, а потом по каплям пропускаются в Газу", - рассказал он.По словам постпреда РФ, в секторе ужасающая гуманитарная катастрофа, с каждым днем там становится всё хуже. Как рассказал Небензя, от всех собеседников члены Совбеза, посетившие "Рафах", слышали только одно: необходимо остановить эту бойню."Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев. Неужели и Газе уготована такая же судьба? Невозможно себе представить, что это происходит в наше время", - заключил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915430200.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432413.html

израиль

сектор газа

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, сектор газа, ленинград, россия, василий небензя, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году