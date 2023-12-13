https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432413.html
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 13.12.2023
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя
СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:48
2023-12-13T02:48
2023-12-13T02:48
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ООН, 13 дек - РИА Новости. СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "С горечью вынуждены констатировать, что за всё это время коллективные усилия в рамках ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает. И дело не в неспособности Совета безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые, в том числе сегодня", - сказал Небензя. "Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - указал он. По его словам, другие страны слышали от американских представителей, что, пока Вашингтон занимается тихой двусторонней дипломатией "на земле", никому не надо в это вмешиваться, чтобы ему не мешать. "Вот главная причина того, что Совет безопасности ООН за всё это время не смог принять никаких решительных мер", - подчеркнул Небензя. "Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе. Делить эту вину с ними остальные члены СБ ООН и члены ООН в целом не должны", - добавил постпред РФ. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ поддержали резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя
Небензя: СБ ООН не смог принять решительных шагов по Газе из-за позиции США
ООН, 13 дек - РИА Новости. СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"С горечью вынуждены констатировать, что за всё это время коллективные усилия в рамках ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает. И дело не в неспособности Совета безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые, в том числе сегодня", - сказал Небензя.
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
"Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - указал он.
По его словам, другие страны слышали от американских представителей, что, пока Вашингтон занимается тихой двусторонней дипломатией "на земле", никому не надо в это вмешиваться, чтобы ему не мешать.
«
"Вот главная причина того, что Совет безопасности ООН за всё это время не смог принять никаких решительных мер", - подчеркнул Небензя.
"Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе. Делить эту вину с ними остальные члены СБ ООН и члены ООН в целом не должны", - добавил постпред РФ.
Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания
при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ поддержали резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа