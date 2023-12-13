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США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 13.12.2023
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02:48 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432413.html
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 13.12.2023
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя
СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:48
2023-12-13T02:48
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 дек - РИА Новости. СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "С горечью вынуждены констатировать, что за всё это время коллективные усилия в рамках ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает. И дело не в неспособности Совета безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые, в том числе сегодня", - сказал Небензя. "Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - указал он. По его словам, другие страны слышали от американских представителей, что, пока Вашингтон занимается тихой двусторонней дипломатией "на земле", никому не надо в это вмешиваться, чтобы ему не мешать. "Вот главная причина того, что Совет безопасности ООН за всё это время не смог принять никаких решительных мер", - подчеркнул Небензя. "Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе. Делить эту вину с ними остальные члены СБ ООН и члены ООН в целом не должны", - добавил постпред РФ. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ поддержали резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя

Небензя: СБ ООН не смог принять решительных шагов по Газе из-за позиции США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 дек - РИА Новости. СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"С горечью вынуждены констатировать, что за всё это время коллективные усилия в рамках ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает. И дело не в неспособности Совета безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые, в том числе сегодня", - сказал Небензя.
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
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"Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - указал он.
По его словам, другие страны слышали от американских представителей, что, пока Вашингтон занимается тихой двусторонней дипломатией "на земле", никому не надо в это вмешиваться, чтобы ему не мешать.
«
"Вот главная причина того, что Совет безопасности ООН за всё это время не смог принять никаких решительных мер", - подчеркнул Небензя.
"Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе. Делить эту вину с ними остальные члены СБ ООН и члены ООН в целом не должны", - добавил постпред РФ.
Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ поддержали резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
00:32
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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