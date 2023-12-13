https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432413.html

США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя

США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 13.12.2023

США помешали принять решительные шаги по Газе, заявил Небензя

СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:48

2023-12-13T02:48

2023-12-13T02:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 дек - РИА Новости. СБ ООН до сих пор не смог принять решительных мер по урегулированию в секторе Газа из-за позиции США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "С горечью вынуждены констатировать, что за всё это время коллективные усилия в рамках ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает. И дело не в неспособности Совета безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые, в том числе сегодня", - сказал Небензя. "Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - указал он. По его словам, другие страны слышали от американских представителей, что, пока Вашингтон занимается тихой двусторонней дипломатией "на земле", никому не надо в это вмешиваться, чтобы ему не мешать. "Вот главная причина того, что Совет безопасности ООН за всё это время не смог принять никаких решительных мер", - подчеркнул Небензя. "Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе. Делить эту вину с ними остальные члены СБ ООН и члены ООН в целом не должны", - добавил постпред РФ. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ поддержали резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году