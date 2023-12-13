Рейтинг@Mail.ru
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nauka-1915412141.html
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок - РИА Новости, 13.12.2023
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок
Ученые ВятГУ установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:00
наука
технологии
россия
вятский государственный университет
космос
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152427/05/1524270511_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_20e7ca88fc89f42b3a9d679ecd73a164.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые ВятГУ установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность работы устройств, распределяющих "движение" тока в электрических цепях. Как отметили в пресс-службе университета, результаты исследования могут быть полезны разработчикам космических и летательных аппаратов.Конструкторы Вятского государственного университета (ВятГУ) объяснили, что достижение сверхзвуковой скорости является в настоящее время едва ли не основным требованием для летательных аппаратов различного назначения. В то же время работа в таких условиях неминуемо сопряжена с сильными перегрузками, воздействующими на агрегаты.Исследователи ВятГУ изучили проблемы надежности переключения и фиксации конечного положения электрических контактов в подобных условиях и предложили усовершенствовать имеющиеся конструкции коммутационного электрического аппарата (КЭА) путем установки в них постоянных магнитов отечественного производства из сплава самарий-кобальт.&quot;Ведение подобных работ не редкость в отечественном электроаппаратостроении. Основная проблема состоит в их актуальности, так как большинство разработок приходится на советское время. В нашей работе мы установили, что использование самарий-кобальтовых постоянных магнитов обеспечивает высокую устойчивость КЭА к внешним воздействиям: вибрациям; ударам; перегрузкам&quot;, — рассказал доцент кафедры электротехнических машин и аппаратов ВятГУ Валерий Головенкин.Ученый добавил, что в связи с развитием возможностей программного обеспечения большой интерес представляет компьютерное моделирование работы исследуемого коммутационного электрического аппарата в тяжелых условиях эксплуатации. Такое моделирование позволяет в частности прогнозировать его функционирование при пониженных температурах и близких к абсолютному нулю (в космическом пространстве).В вузе отметили, что появление в распоряжении инженеров новых конструкторских материалов и программного обеспечения позволяет учитывать множество факторов при моделировании и неограниченно улучшать характеристики и массогабаритные показатели имеющихся отечественных разработок.
https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html
https://ria.ru/20230620/nauka-1878701991.html
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152427/05/1524270511_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_efae06f1972cc861db25384029235c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, вятский государственный университет, космос, наука, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Технологии, Россия, Вятский государственный университет, Космос, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента

В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗапуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур
Запуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые ВятГУ установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность работы устройств, распределяющих "движение" тока в электрических цепях. Как отметили в пресс-службе университета, результаты исследования могут быть полезны разработчикам космических и летательных аппаратов.
Конструкторы Вятского государственного университета (ВятГУ) объяснили, что достижение сверхзвуковой скорости является в настоящее время едва ли не основным требованием для летательных аппаратов различного назначения. В то же время работа в таких условиях неминуемо сопряжена с сильными перегрузками, воздействующими на агрегаты.
Демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ Дань М - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников
7 декабря, 10:42
Исследователи ВятГУ изучили проблемы надежности переключения и фиксации конечного положения электрических контактов в подобных условиях и предложили усовершенствовать имеющиеся конструкции коммутационного электрического аппарата (КЭА) путем установки в них постоянных магнитов отечественного производства из сплава самарий-кобальт.
«

"Ведение подобных работ не редкость в отечественном электроаппаратостроении. Основная проблема состоит в их актуальности, так как большинство разработок приходится на советское время. В нашей работе мы установили, что использование самарий-кобальтовых постоянных магнитов обеспечивает высокую устойчивость КЭА к внешним воздействиям: вибрациям; ударам; перегрузкам", — рассказал доцент кафедры электротехнических машин и аппаратов ВятГУ Валерий Головенкин.

Ученый добавил, что в связи с развитием возможностей программного обеспечения большой интерес представляет компьютерное моделирование работы исследуемого коммутационного электрического аппарата в тяжелых условиях эксплуатации. Такое моделирование позволяет в частности прогнозировать его функционирование при пониженных температурах и близких к абсолютному нулю (в космическом пространстве).
Деталь топливных элементов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы
20 июня, 09:00
В вузе отметили, что появление в распоряжении инженеров новых конструкторских материалов и программного обеспечения позволяет учитывать множество факторов при моделировании и неограниченно улучшать характеристики и массогабаритные показатели имеющихся отечественных разработок.
 
НаукаТехнологииРоссияВятский государственный университетКосмосНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала