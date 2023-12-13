https://ria.ru/20231213/nauka-1915412141.html
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок - РИА Новости, 13.12.2023
В России придумали для летательных аппаратов защиту от перегрузок
Ученые ВятГУ установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые ВятГУ установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность работы устройств, распределяющих "движение" тока в электрических цепях. Как отметили в пресс-службе университета, результаты исследования могут быть полезны разработчикам космических и летательных аппаратов.Конструкторы Вятского государственного университета (ВятГУ) объяснили, что достижение сверхзвуковой скорости является в настоящее время едва ли не основным требованием для летательных аппаратов различного назначения. В то же время работа в таких условиях неминуемо сопряжена с сильными перегрузками, воздействующими на агрегаты.Исследователи ВятГУ изучили проблемы надежности переключения и фиксации конечного положения электрических контактов в подобных условиях и предложили усовершенствовать имеющиеся конструкции коммутационного электрического аппарата (КЭА) путем установки в них постоянных магнитов отечественного производства из сплава самарий-кобальт."Ведение подобных работ не редкость в отечественном электроаппаратостроении. Основная проблема состоит в их актуальности, так как большинство разработок приходится на советское время. В нашей работе мы установили, что использование самарий-кобальтовых постоянных магнитов обеспечивает высокую устойчивость КЭА к внешним воздействиям: вибрациям; ударам; перегрузкам", — рассказал доцент кафедры электротехнических машин и аппаратов ВятГУ Валерий Головенкин.Ученый добавил, что в связи с развитием возможностей программного обеспечения большой интерес представляет компьютерное моделирование работы исследуемого коммутационного электрического аппарата в тяжелых условиях эксплуатации. Такое моделирование позволяет в частности прогнозировать его функционирование при пониженных температурах и близких к абсолютному нулю (в космическом пространстве).В вузе отметили, что появление в распоряжении инженеров новых конструкторских материалов и программного обеспечения позволяет учитывать множество факторов при моделировании и неограниченно улучшать характеристики и массогабаритные показатели имеющихся отечественных разработок.
https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html
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технологии, россия, вятский государственный университет, космос, наука, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Технологии, Россия, Вятский государственный университет, Космос, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Ученые ВятГУ
установили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт при значительных внешних перегрузках обеспечивает высокую надежность работы устройств, распределяющих "движение" тока в электрических цепях. Как отметили в пресс-службе университета, результаты исследования могут быть полезны разработчикам космических и летательных аппаратов.
Конструкторы Вятского государственного университета (ВятГУ) объяснили, что достижение сверхзвуковой скорости является в настоящее время едва ли не основным требованием для летательных аппаратов различного назначения. В то же время работа в таких условиях неминуемо сопряжена с сильными перегрузками, воздействующими на агрегаты.
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Исследователи ВятГУ изучили проблемы надежности переключения и фиксации конечного положения электрических контактов в подобных условиях и предложили усовершенствовать имеющиеся конструкции коммутационного электрического аппарата (КЭА) путем установки в них постоянных магнитов отечественного производства из сплава самарий-кобальт.
«
"Ведение подобных работ не редкость в отечественном электроаппаратостроении. Основная проблема состоит в их актуальности, так как большинство разработок приходится на советское время. В нашей работе мы установили, что использование самарий-кобальтовых постоянных магнитов обеспечивает высокую устойчивость КЭА к внешним воздействиям: вибрациям; ударам; перегрузкам", — рассказал доцент кафедры электротехнических машин и аппаратов ВятГУ Валерий Головенкин.
Ученый добавил, что в связи с развитием возможностей программного обеспечения большой интерес представляет компьютерное моделирование работы исследуемого коммутационного электрического аппарата в тяжелых условиях эксплуатации. Такое моделирование позволяет в частности прогнозировать его функционирование при пониженных температурах и близких к абсолютному нулю (в космическом пространстве).
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В вузе отметили, что появление в распоряжении инженеров новых конструкторских материалов и программного обеспечения позволяет учитывать множество факторов при моделировании и неограниченно улучшать характеристики и массогабаритные показатели имеющихся отечественных разработок.