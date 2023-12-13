https://ria.ru/20231213/nauka-1915408160.html

В России создали нанокомпозит для очистки воды

В России создали нанокомпозит для очистки воды - РИА Новости, 13.12.2023

В России создали нанокомпозит для очистки воды

Ученые Томского политеха в составе научного коллектива синтезировали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей. По словам авторов, новый магнитный материал РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:00

2023-12-13T05:00

2023-12-13T11:39

наука

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые Томского политеха в составе научного коллектива синтезировали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей. По словам авторов, новый магнитный материал хорошо адсорбирует ионы тяжелых металлов, а также органические красители и микроорганизмы. В экспериментах по очистке водного раствора от ионов мышьяка за минуту был адсорбирован 81% загрязнителя. Результаты опубликованы в Nano-Structures & Nano-Objects.Как объяснил один из авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) Роман Сурменев, нанокомпозит — это совокупность двух и более материалов, размеры которого могут достигать 100 нанометров. Он был получен путем выращивания наночастиц магнетита (оксида железа Fe3O4) на поверхности двумерного материала — оксида графена, ранее синтезированного в вузе.Использование оксида графена в составе нанокомпозита приводит к многократному увеличению площади поверхности материала, что позволяет адсорбировать большее количество загрязнителя на поверхности нанокомпозита. Магнетит хорошо адсорбирует ионы тяжелых металлов, а восстановленный оксид графена – органические красители и биологические объекты.По словам Сурменева, магнетит обеспечивает материалу магнитные свойства, а восстановленный оксид графена увеличивает его эффективную поверхность, а также улучшает электрофизические характеристики. Такие свойства делают синтезированный нанокомпозит перспективным не только для фильтрации жидкостей, но и для применения в микроэлектронике.Ученые экспериментально проверили эффективность удаления из водного раствора ионов мышьяка As (III). Зафиксированная скорость адсорбции ионов составила 81% за одну минуту, что превосходит значения, представленные в известных авторам научных источниках."Нами впервые была определена точка насыщения количества фазово-чистых наночастиц Fe3O4 на поверхности восстановленного оксида графена (ВОГ), когда происходит рост наночастиц магнетита, а не другого оксида железа", — рассказал Сурменев.Сейчас группа ученых ТПУ занимается динамическими сорбционными исследованиями нанокомпозита для оптимизации его использования в процессах фильтрации, аналогичных тем, которые применяются в бытовых фильтрах для очистки воды.В работе принимали участие ученые нескольких научных учреждений: Центра физического материаловедения и композитных материалов, Центра Пьезо- и магнитоэлектрических материалов Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета, Института катализа им. Борескова СО РАН, СибГМУ, УрФУ.Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования, Российского научного фонда и администрации Томской области. ТПУ участник программы "Приоритет-2030" российского национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230418/nauka-1864767697.html

https://ria.ru/20220921/yufu-1818221380.html

https://ria.ru/20220101/voda-1766344871.html

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томский политехнический университет, томская область, россия, экология в россии, навигатор абитуриента, университетская наука