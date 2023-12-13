https://ria.ru/20231213/natsproekty-1915448995.html
Приамурье направило 63 миллиардов рублей на президентские нацпроекты
Приамурье направило 63 миллиардов рублей на президентские нацпроекты - РИА Новости, 13.12.2023
Приамурье направило 63 миллиардов рублей на президентские нацпроекты
На реализацию президентских национальных проектов Приамурье за пять лет направило свыше 63 миллиардов рублей, из них почти 47 миллиардов поступили из... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:58
2023-12-13T08:58
2023-12-13T08:58
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек – РИА Новости. На реализацию президентских национальных проектов Приамурье за пять лет направило свыше 63 миллиардов рублей, из них почти 47 миллиардов поступили из федерального бюджета, сообщил в среду губернатор Амурской области Василий Орлов в итоговом докладе. "В Амурской области за пять лет на президентские нацпроекты было направлено более 63 миллиардов рублей, в том числе почти 47 миллиардов из федерального бюджета. Наибольшая часть выделенных средств приходится на нацпроекты "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда" и "Демография", - заявил Орлов. Глава региона отметил большую роль главы государства в развитии региона. В частности, президент Владимир Путин решил разместить в Амурской области первый гражданский космодром. По инициативе Путина проложен газопровод "Сила Сибири" и в Приамурье появилась новая отрасль экономики – газопереработка. По указанию главы страны началась планомерная газификация. "С 2024 года начнутся подключения частных домов к газу в Свободном. Дальше на очереди Чигири и Благовещенск. В соответствии с замыслами президента растет роль Приамурья как ключевого транспортно-логистического центра Дальнего Востока. Идет активное развитие Восточного Полигона, второе дыхание обретает БАМ. Для президента Амурская область – важнейший стратегический регион, и он каждый год бывает у нас с визитами", - сказал Орлов. Глава региона рассказал, что на национальный проект "Демография" направлено 10 миллиардов рублей. Из них около семи миллиардов - это финансовая помощь семьям с детьми. Введены в эксплуатацию пять новых детских садов. Проблема с доступностью дошкольного образования для детей до трех лет практически решена. Еще одна задача нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Приобретено 13 новых машин для службы "Мобильная бригада". Благодаря работе этих служб в 4,5 раза выросло количество пожилых людей, которые проходят медицинские профосмотры и диспансеризацию. В три раза увеличилась доля людей, охваченных системой долговременного ухода. Благодаря построенным по нацпроекту 21 спортплощадкам и трё физкультурно-оздоровительным комплексам, а также ремонту стадионов в регионе регулярно спортом и физкультурой занимается больше половины жителей. На национальный проект "Образование" направлено более шести миллиардов рублей. Построены четыре современные школы – по две в Свободном и Благовещенске. В дальнейших планах строительство еще трех школ - в Свободном, Чигирях и Благовещенске. Создано 156 "Точек роста", четыре IT-куба, работает четыре детских технопарка "Кванториум", а также центр по поддержке одаренных детей "Вега". Тринадцать миллиардов рублей направлено на президентский проект "Жилье и городская среда". Орлов сообщил, что в регионе введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. "Это на четверть больше, чем было изначально запланировано. Всего по нацпроекту до 2030 года нам предстоит построить более 2 миллионов квадратных метров жилья", - сказал губернатор. В завершении мероприятия губернатор поздравил всех с приближающимся юбилеем Амурской области – 165-летием со дня её основания, а также вручил награды выдающимся амурчанам.
https://ria.ru/20231208/predstavitelstvo-1914518433.html
https://ria.ru/20231205/kadry-1913787865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Приамурье направило 63 миллиардов рублей на президентские нацпроекты
Приамурье за пять лет направило 63 миллиардов рублей на президентские нацпроекты
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек – РИА Новости. На реализацию президентских национальных проектов Приамурье за пять лет направило свыше 63 миллиардов рублей, из них почти 47 миллиардов поступили из федерального бюджета, сообщил в среду губернатор Амурской области Василий Орлов в итоговом докладе.
"В Амурской области за пять лет на президентские нацпроекты было направлено более 63 миллиардов рублей, в том числе почти 47 миллиардов из федерального бюджета. Наибольшая часть выделенных средств приходится на нацпроекты "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда" и "Демография", - заявил Орлов.
Глава региона отметил большую роль главы государства в развитии региона. В частности, президент Владимир Путин
решил разместить в Амурской области первый гражданский космодром. По инициативе Путина проложен газопровод "Сила Сибири" и в Приамурье появилась новая отрасль экономики – газопереработка. По указанию главы страны началась планомерная газификация.
"С 2024 года начнутся подключения частных домов к газу в Свободном
. Дальше на очереди Чигири и Благовещенск
. В соответствии с замыслами президента растет роль Приамурья как ключевого транспортно-логистического центра Дальнего Востока
. Идет активное развитие Восточного Полигона, второе дыхание обретает БАМ. Для президента Амурская область – важнейший стратегический регион, и он каждый год бывает у нас с визитами", - сказал Орлов.
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Глава региона рассказал, что на национальный проект "Демография" направлено 10 миллиардов рублей. Из них около семи миллиардов - это финансовая помощь семьям с детьми. Введены в эксплуатацию пять новых детских садов. Проблема с доступностью дошкольного образования для детей до трех лет практически решена. Еще одна задача нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Приобретено 13 новых машин для службы "Мобильная бригада". Благодаря работе этих служб в 4,5 раза выросло количество пожилых людей, которые проходят медицинские профосмотры и диспансеризацию. В три раза увеличилась доля людей, охваченных системой долговременного ухода. Благодаря построенным по нацпроекту 21 спортплощадкам и трё физкультурно-оздоровительным комплексам, а также ремонту стадионов в регионе регулярно спортом и физкультурой занимается больше половины жителей.
На национальный проект "Образование" направлено более шести миллиардов рублей. Построены четыре современные школы – по две в Свободном и Благовещенске. В дальнейших планах строительство еще трех школ - в Свободном, Чигирях и Благовещенске. Создано 156 "Точек роста", четыре IT-куба, работает четыре детских технопарка "Кванториум
", а также центр по поддержке одаренных детей "Вега".
Тринадцать миллиардов рублей направлено на президентский проект "Жилье и городская среда". Орлов сообщил, что в регионе введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. "Это на четверть больше, чем было изначально запланировано. Всего по нацпроекту до 2030 года нам предстоит построить более 2 миллионов квадратных метров жилья", - сказал губернатор.
В завершении мероприятия губернатор поздравил всех с приближающимся юбилеем Амурской области – 165-летием со дня её основания, а также вручил награды выдающимся амурчанам.
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