https://ria.ru/20231213/natsproekt-1915619242.html

Липецкие фермеры и кооперативы получили 170,5 млн рублей по нацпроекту

Липецкие фермеры и кооперативы получили 170,5 млн рублей по нацпроекту - РИА Новости, 13.12.2023

Липецкие фермеры и кооперативы получили 170,5 млн рублей по нацпроекту

Фермеры и сельские кооперативы в Липецкой области в текущем году получили 170,5 миллиона рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:06

2023-12-13T19:06

2023-12-13T19:07

липецкая область

экономика

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фермеры и сельские кооперативы в Липецкой области в текущем году получили 170,5 миллиона рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что Липецкая область уже пятый год участвует в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", способствующего достижению целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В его рамках выдаются гранты "Агростартап" и субсидии сельскохозяйственным кооперативам. "Агростартап" традиционно является самым популярным грантом у селян, ведущих крестьянские фермерские хозяйства, и у индивидуальных предпринимателей. В 2023 году на него из федерального и областного бюджетов было выделено 83,1 миллиона рублей. В результате конкурсного отбора грант "Агростартап" получили 24 фермера из 12 районов. Грантополучателям перечислено от 1,9 миллиона до пяти миллионов рублей, причем максимальную сумму получили девять фермеров. Больше всего обладателей гранта этого года живут в Липецком районе. Подавляющее число победителей направляют средства на развитие мясного и молочного животноводства. Большой популярностью также пользуется выращивание ягодных культур, особенно садовой земляники. За пять лет с учетом победителей этого года получателями гранта "Агростартап" стали 145 человек. "Фермерская деятельность становится все более популярной и способствует росту благосостояния жителей. В целом это работает на укрепление и процветание села", – сказал Артамонов. Что касается субсидий кооперативам, то в текущем году объем господдержки из федерального бюджета и областной казны составил 87,4 миллиона рублей. Их получили 29 липецких сельхозкооперативов. Субсидии выдавались по трем направлениям. Общий объем господдержки малых форм хозяйствования в 2023 году по шести направлениям составил 333,5 миллиона рублей. Это самая большая сумма за последние пять лет.

https://ria.ru/20231212/serikov-1915392430.html

https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914537697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов