https://ria.ru/20231213/nato-1915590904.html
"Этим займется НАТО". В США сделали шокирующее заявление о России
"Этим займется НАТО". В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 13.12.2023
"Этим займется НАТО". В США сделали шокирующее заявление о России
НАТО займется конфликтом на Украине, если ВСУ потерпят окончательное поражение, заявил сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун. Его цитирует The... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:40
2023-12-13T17:40
2023-12-13T21:59
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. НАТО займется конфликтом на Украине, если ВСУ потерпят окончательное поражение, заявил сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун. Его цитирует The Washington Post."Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", — заявил сенатор.По его мнению, вооруженное противостояние может распространиться на другие территории бывшего СССР и тогда начнется мировая война."Никто этого не хочет", — резюмировал парламентарий.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231213/vsu-1915556339.html
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политика, украина, сша, ссср, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, СССР, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Этим займется НАТО". В США сделали шокирующее заявление о России
Сенатор Браун: конфликт на Украине станет "вопросом НАТО" после поражения Киева