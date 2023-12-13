https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html

Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году

Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023

Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году

Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:17

2023-12-13T02:17

2023-12-13T02:17

экономика

россия

иван соловьев (юрист)

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности параметров. “Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года”, - пояснил Соловьев.Сейчас налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости. 2 процента платят лишь владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей. Чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно вырасти более чем на 10%. Тем не менее, лучше заранее запланировать его в бюджете, заключил юрист.

https://ria.ru/20231201/nalog-1913045509.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, иван соловьев (юрист), налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)