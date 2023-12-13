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Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023
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02:17 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:17
2023-12-13T02:17
экономика
россия
иван соловьев (юрист)
налоги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности параметров. “Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года”, - пояснил Соловьев.Сейчас налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости. 2 процента платят лишь владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей. Чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно вырасти более чем на 10%. Тем не менее, лучше заранее запланировать его в бюджете, заключил юрист.
https://ria.ru/20231201/nalog-1913045509.html
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экономика, россия, иван соловьев (юрист), налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Иван Соловьев (юрист), Налоги, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году

Юрист Соловьев предупредил о повышении налога на жилье в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности параметров. “Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года”, - пояснил Соловьев.
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1 декабря, 00:46
Сейчас налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости. 2 процента платят лишь владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей. Чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно вырасти более чем на 10%. Тем не менее, лучше заранее запланировать его в бюджете, заключил юрист.
 
ЭкономикаРоссияИван Соловьев (юрист)НалогиФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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