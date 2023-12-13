https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:17
2023-12-13T02:17
2023-12-13T02:17
экономика
россия
иван соловьев (юрист)
налоги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности параметров. “Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года”, - пояснил Соловьев.Сейчас налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости. 2 процента платят лишь владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей. Чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно вырасти более чем на 10%. Тем не менее, лучше заранее запланировать его в бюджете, заключил юрист.
https://ria.ru/20231201/nalog-1913045509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иван соловьев (юрист), налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Иван Соловьев (юрист), Налоги, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Юрист Соловьев предупредил о повышении налога на жилье в 2024 году
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье, рассказал агентству “Прайм”
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности параметров. “Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года”, - пояснил Соловьев.
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря
Сейчас налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости. 2 процента платят лишь владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей. Чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно вырасти более чем на 10%. Тем не менее, лучше заранее запланировать его в бюджете, заключил юрист.