Рейтинг@Mail.ru
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 13.12.2023 (обновлено: 00:18 14.12.2023)
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2023
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО в Грозном сжегшего... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-13T21:10
2023-12-14T00:18
общество
грозный
волгоград
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_809a326a2c922c2d6525cf330e6f86a3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО в Грозном сжегшего Коран Никиты Журавеля. Кадыров подчеркнул, что считает поступок сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что Адама накажут и он будет "шесть-восемь лет в тюрьме сидеть".&quot;Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?&quot; — сказал Кадыров.Глава Чечни поблагодарил тех, кто наградил Адама после этих событий. Он также заявил, что общался с Журавелем по его просьбе. Кадыров отметил, что молодой человек извинялся и говорил, что хочет принять ислам. По его словам, Журавель "может стать самым лучшим мусульманином" и если он извинится и встанет на правильный пусть, то его готовы "простить по-свойски". Тем не менее Кадыров при разговоре не поверил в его раскаяние.Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231207/kadyrov-1914474830.html
https://ria.ru/20231213/turisty-1915637677.html
грозный
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_987044ecdc1edebb03d3f6b87b3d4f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грозный, волгоград, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Волгоград, Рамзан Кадыров
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров

Кадыров: Адам счел бы за честь получить восемь лет тюрьмы за избиение Журавеля

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО в Грозном сжегшего Коран Никиты Журавеля.
Кадыров подчеркнул, что считает поступок сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что Адама накажут и он будет "шесть-восемь лет в тюрьме сидеть".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Кадыров рассказал, что совершил малый хадж
7 декабря, 19:49
«

"Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" — сказал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил тех, кто наградил Адама после этих событий. Он также заявил, что общался с Журавелем по его просьбе. Кадыров отметил, что молодой человек извинялся и говорил, что хочет принять ислам. По его словам, Журавель "может стать самым лучшим мусульманином" и если он извинится и встанет на правильный пусть, то его готовы "простить по-свойски". Тем не менее Кадыров при разговоре не поверил в его раскаяние.
Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Вчера, 20:40
 
ОбществоГрозныйВолгоградРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала