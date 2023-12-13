https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html

Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров

Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2023

Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО в Грозном сжегшего... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T21:10

2023-12-13T21:10

2023-12-14T00:18

общество

грозный

волгоград

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО в Грозном сжегшего Коран Никиты Журавеля. Кадыров подчеркнул, что считает поступок сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что Адама накажут и он будет "шесть-восемь лет в тюрьме сидеть"."Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" — сказал Кадыров.Глава Чечни поблагодарил тех, кто наградил Адама после этих событий. Он также заявил, что общался с Журавелем по его просьбе. Кадыров отметил, что молодой человек извинялся и говорил, что хочет принять ислам. По его словам, Журавель "может стать самым лучшим мусульманином" и если он извинится и встанет на правильный пусть, то его готовы "простить по-свойски". Тем не менее Кадыров при разговоре не поверил в его раскаяние.Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231207/kadyrov-1914474830.html

https://ria.ru/20231213/turisty-1915637677.html

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общество, грозный, волгоград, рамзан кадыров