https://ria.ru/20231213/muzey-1915631391.html

Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения

Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения - РИА Новости, 13.12.2023

Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения

Новое фондохранилище Тульского областного музейного объединения, уникальная коллекция которого насчитывает более 220 тысяч произведений отечественного и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:54

2023-12-13T19:54

2023-12-13T21:42

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ТУЛА, 13 дек — РИА Новости. Новое фондохранилище Тульского областного музейного объединения, уникальная коллекция которого насчитывает более 220 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства, открылось в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России. Сегодня мы открываем фондохранилище – это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле. Замечательный подарок не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство", - приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который посетил фондохранилище. По словам собеседника агентства, ранее в Туле никогда не было достойных условий для хранения коллекции объединения. По просьбе музейного сообщества Дюмин обратился к президенту России, который поддержал инициативу строительства фондохранилища. Музейщики региона получили объект, возможности которого позволяют не только хранить и реставрировать произведения искусства, но и организовывать выставки, так как частью фондохранилища является выставочное пространство "Фонд искусств". В Фонде уже открылась первая экспозиция - "Шедевры русского авангарда". На ней представлены картины уроженки тульской земли, первопроходца русского авангарда Натальи Гончаровой, тульского художника Василия Рождественского, а также всемирно известных Василия Кандинского и Казимира Малевича. Открытие фондохранилища и выставочного пространства "Фонд искусств" дало старт культурно-просветительскому проекту "Музейная зима в Туле", разработанному по поручению главы региона.

https://ria.ru/20231212/kulturnye_sobytiya-1915402442.html

https://ria.ru/20231212/avtobusy_shkolam-1915365934.html

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тула, тульская область, россия