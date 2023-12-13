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Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения
Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения - РИА Новости, 13.12.2023
Алексей Дюмин открыл фондохранилище Тульского музейного объединения
Новое фондохранилище Тульского областного музейного объединения, уникальная коллекция которого насчитывает более 220 тысяч произведений отечественного и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:54
2023-12-13T19:54
2023-12-13T21:42
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ТУЛА, 13 дек — РИА Новости. Новое фондохранилище Тульского областного музейного объединения, уникальная коллекция которого насчитывает более 220 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства, открылось в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России. Сегодня мы открываем фондохранилище – это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле. Замечательный подарок не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство", - приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который посетил фондохранилище. По словам собеседника агентства, ранее в Туле никогда не было достойных условий для хранения коллекции объединения. По просьбе музейного сообщества Дюмин обратился к президенту России, который поддержал инициативу строительства фондохранилища. Музейщики региона получили объект, возможности которого позволяют не только хранить и реставрировать произведения искусства, но и организовывать выставки, так как частью фондохранилища является выставочное пространство "Фонд искусств". В Фонде уже открылась первая экспозиция - "Шедевры русского авангарда". На ней представлены картины уроженки тульской земли, первопроходца русского авангарда Натальи Гончаровой, тульского художника Василия Рождественского, а также всемирно известных Василия Кандинского и Казимира Малевича. Открытие фондохранилища и выставочного пространства "Фонд искусств" дало старт культурно-просветительскому проекту "Музейная зима в Туле", разработанному по поручению главы региона.
https://ria.ru/20231212/kulturnye_sobytiya-1915402442.html
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тула, тульская область, россия
Тульская область, Тула, Тульская область, Россия
ТУЛА, 13 дек — РИА Новости. Новое фондохранилище Тульского областного музейного объединения, уникальная коллекция которого насчитывает более 220 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства, открылось в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России. Сегодня мы открываем фондохранилище – это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле. Замечательный подарок не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство", - приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который посетил фондохранилище.
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По словам собеседника агентства, ранее в Туле никогда не было достойных условий для хранения коллекции объединения. По просьбе музейного сообщества Дюмин обратился к президенту России, который поддержал инициативу строительства фондохранилища. Музейщики региона получили объект, возможности которого позволяют не только хранить и реставрировать произведения искусства, но и организовывать выставки, так как частью фондохранилища является выставочное пространство "Фонд искусств".
В Фонде уже открылась первая экспозиция - "Шедевры русского авангарда". На ней представлены картины уроженки тульской земли, первопроходца русского авангарда Натальи Гончаровой, тульского художника Василия Рождественского, а также всемирно известных Василия Кандинского и Казимира Малевича.
Открытие фондохранилища и выставочного пространства "Фонд искусств" дало старт культурно-просветительскому проекту "Музейная зима в Туле", разработанному по поручению главы региона.
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