https://ria.ru/20231213/murashko-1915442432.html

Мурашко заявил о планах расширить программы по репродуктивному здоровью

Мурашко заявил о планах расширить программы по репродуктивному здоровью - РИА Новости, 13.12.2023

Мурашко заявил о планах расширить программы по репродуктивному здоровью

Минздрав планирует комплекс мероприятий в рамках Года семьи, прежде всего расширение программ по репродуктивному здоровью, а также повышение доступности... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:30

2023-12-13T07:30

2023-12-13T07:30

общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минздрав планирует комплекс мероприятий в рамках Года семьи, прежде всего расширение программ по репродуктивному здоровью, а также повышение доступности программ по экстракорпоральному оплодотворению, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. "Планируется комплекс мероприятий. Ключевое - это расширение программ по репродуктивному здоровью, поддержке безопасного материнства и детства", - сказал Мурашко. Он отметил, что необходимо в рамках модернизации первичного звена здравоохранения сделать акцент на женских консультациях, а также на мужском здоровье. Кроме того, планируется расширение программ по экстракорпоральному оплодотворению и повышение их доступности, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913113673.html

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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин