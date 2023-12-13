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На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды - РИА Новости, 13.12.2023
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды
Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:56
2023-12-13T06:56
2023-12-13T06:56
общество
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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общество, москва
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за сложных погодных условий