https://ria.ru/20231213/mtsd-1915441049.html

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды - РИА Новости, 13.12.2023

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды

Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:56

2023-12-13T06:56

2023-12-13T06:56

общество

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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общество, москва