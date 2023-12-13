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На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды - РИА Новости, 13.12.2023
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06:56 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mtsd-1915441049.html
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды - РИА Новости, 13.12.2023
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды
Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:56
2023-12-13T06:56
общество
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы. "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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общество, москва
Общество, Москва
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за сложных погодных условий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди выходят со станции метро в Москве во время снегопада
Люди выходят со станции метро в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Люди выходят со станции метро в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения увеличены между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) из-за сложных погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы.
"На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Станция Яхромская Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
У метро "Яхромская" завершены основные работы по благоустройству
11 декабря, 14:10
 
ОбществоМосква
 
 
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