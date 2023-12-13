https://ria.ru/20231213/mostransavto-1915490747.html

Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье

Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023

Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье

С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 403 миллиона поездок, что на 13% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:07

2023-12-13T12:07

2023-12-13T12:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915082667_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_d9103ced5694da7f045e58ee2aeb57de.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 403 миллиона поездок, что на 13% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Как отметили в пресс-службе, самым большим спросом с начала года пользовались маршруты: № 22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)", на нем количество поездок достигло 4,2 миллиона; №21 "станция Пушкино – Красноармейск" – почти три миллиона операций. Трафик на маршруте №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" превысил 2,8 миллиона регистраций проезда. По информации "Мострансавто", с начала текущего года больше всего поездок пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 12% и составляет свыше 196 миллионов операций. Бесконтактными банковскими картами пассажиры стали оплачивать проезд почти на 20% чаще, чем в минувшем году: число таких операций составило 118,5 миллиона против 98,9 миллиона за аналогичный период 2022 года. "Мострансавто" обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.

https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html

https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мострансавто, общество