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Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:07 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mostransavto-1915490747.html
Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье
Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье
С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 403 миллиона поездок, что на 13% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:07
2023-12-13T12:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 403 миллиона поездок, что на 13% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Как отметили в пресс-службе, самым большим спросом с начала года пользовались маршруты: № 22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)", на нем количество поездок достигло 4,2 миллиона; №21 "станция Пушкино – Красноармейск" – почти три миллиона операций. Трафик на маршруте №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" превысил 2,8 миллиона регистраций проезда. По информации "Мострансавто", с начала текущего года больше всего поездок пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 12% и составляет свыше 196 миллионов операций. Бесконтактными банковскими картами пассажиры стали оплачивать проезд почти на 20% чаще, чем в минувшем году: число таких операций составило 118,5 миллиона против 98,9 миллиона за аналогичный период 2022 года. "Мострансавто" обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.
https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html
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московская область (подмосковье), мострансавто, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Общество

Более 400 млн поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 403 миллиона поездок, что на 13% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
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Как отметили в пресс-службе, самым большим спросом с начала года пользовались маршруты: № 22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)", на нем количество поездок достигло 4,2 миллиона; №21 "станция Пушкино – Красноармейск" – почти три миллиона операций. Трафик на маршруте №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" превысил 2,8 миллиона регистраций проезда.
По информации "Мострансавто", с начала текущего года больше всего поездок пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 12% и составляет свыше 196 миллионов операций. Бесконтактными банковскими картами пассажиры стали оплачивать проезд почти на 20% чаще, чем в минувшем году: число таких операций составило 118,5 миллиона против 98,9 миллиона за аналогичный период 2022 года.
"Мострансавто" обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.
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