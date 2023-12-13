https://ria.ru/20231213/moskva-1915593986.html

В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек

В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023

В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек

Более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:51

2023-12-13T17:51

2023-12-13T17:51

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913666619_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_75dd1bcf6f66cdbc57f4112514edb8d5.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 сантиметров", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

https://ria.ru/20231209/moskva-1914794950.html

https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)