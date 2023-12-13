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В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023
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17:51 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/moskva-1915593986.html
В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек
В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023
В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек
Более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:51
2023-12-13T17:51
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 сантиметров", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
https://ria.ru/20231209/moskva-1914794950.html
https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
В уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек

В круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - сказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 сантиметров", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
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Городское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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