https://ria.ru/20231213/monopolizatsiya-1915655337.html
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе
Попытки США монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования привели к обострению этого кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:39
2023-12-13T23:39
2023-12-13T23:39
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Попытки США монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования привели к обострению этого кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень сложная проблема. Попытки монополизировать процесс ее урегулирования на протяжении нескольких десятилетий - именно американцы каждый раз пытались подменять собой международные усилия. Эти попытки и отказ от главной идеи урегулирования, без которой невозможно решить эту проблему, - это предоставление отдельного государства палестинцам, - они и привели к такому обострению этого кризиса", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о палестино-израильском конфликте.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе
Песков: монополизация США урегулирования кризиса в Газе привела к его обострению