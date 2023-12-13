Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/monopolizatsiya-1915655337.html
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе
Попытки США монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования привели к обострению этого кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:39
2023-12-13T23:39
в мире
сша
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/98/1517309882_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_926719e68598a1f05d6a37c9a150218f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Попытки США монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования привели к обострению этого кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень сложная проблема. Попытки монополизировать процесс ее урегулирования на протяжении нескольких десятилетий - именно американцы каждый раз пытались подменять собой международные усилия. Эти попытки и отказ от главной идеи урегулирования, без которой невозможно решить эту проблему, - это предоставление отдельного государства палестинцам, - они и привели к такому обострению этого кризиса", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о палестино-израильском конфликте.
https://ria.ru/20231213/dialog-1915654806.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/98/1517309882_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5bdda7dcbe70c754aba3b2be936fedc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал монополизацию США урегулирования кризиса в Газе

Песков: монополизация США урегулирования кризиса в Газе привела к его обострению

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Попытки США монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования привели к обострению этого кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это очень сложная проблема. Попытки монополизировать процесс ее урегулирования на протяжении нескольких десятилетий - именно американцы каждый раз пытались подменять собой международные усилия. Эти попытки и отказ от главной идеи урегулирования, без которой невозможно решить эту проблему, - это предоставление отдельного государства палестинцам, - они и привели к такому обострению этого кризиса", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о палестино-израильском конфликте.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Вчера, 23:34
 
В миреСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала